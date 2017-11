Perugina diventa più social e debutta su Instagram

Il brand del cioccolato sbarca sulla piattaforma per inserirsi nel trend delle immagini food e delle ricette dolci

Gustose ricette a base di cioccolato con una linea di prodotti dedicata, ma anche tante immagini che aprono una nuova finestra sul mondo del brand. Questa la nuova mossa di social media marketing di Perugina, che ha lanciato il proprio canale su Instagram.

#Food e #recipes sul social delle foto compaiono ogni giorno in milioni di conversazioni e post. Per un'azienda alimentare si tratta di un'occasione da cogliere cavalcando il trend. Il canale Instagram di Perugina, racconterà la passione e l’orgoglio di una lunga storia al cioccolato, ma anche come preparare ottimi dolci con le referenze del marchio.

Tra prodotti di riferimento ci sono Cacao e Gocce, la novità GranBlocco e Tablò, oggetto di recente restyling. Come sottolinea Federico Giorgio Marrano, marketing manager della Divisione Dolciari di Nestlé: