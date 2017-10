Prima assoluta: a Natale in Usa l’online supererà l’offline

Agli acquisti online verrà destinato per la prima volta il 51% del budget acquisti

Una piccola grande svolta nel retail, annunciata dal Holiday Retail Survey 2017 di Deloitte: durante la prossima stagione natalizia, negli Stati Uniti, i consumatori a stelle e strisce per la prima volta spenderanno di più via eCommerce che nel canale fisico.

Nel dettaglio, secondo l'indagine agli acquisti online verrà destinato il 51% del budget, mentre il 42% andrà al negozio tradizionale (con calo confermato anche nelle visite per i department store), che lo scorso anno vantava un ex aequo con la rete. C'è poi una quota minore che comprende direct mail, cataloghi ed altro.

Da notare che la percentuale di spesa destinata all'eCommerce aumenta per i più giovani della Generazione Z (61%) e per i Millennials (58%), fasce d'età che fanno da traino alla vittoria del canale online (per i Baby Boomers resta inferiore, con il 48% del budget dedicato).

Questo, come abbiamo già visto, non significa che il negozio fisico sia destinato a perdere costantemente terreno, ma che è necessario che riveda il proprio ruolo soprattutto in ottica esperienziale e di servizio.