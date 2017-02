Ricavi in aumento per Gap Inc. Cresce il brand Old Navy

Cresce Old Navy, che si attesta su +5%, mentre risulta negativa la performance di Banana Republic che registra -3%.

Il quarto trimestre per il retailer americano Gap Inc. segna risultati positivi registrando, su base comparabile, un aumento del 2%, contro il -7% realizzato nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Il giro d'affari, terminato il 30 gennaio, non tenendo conto delle vendite natalizie, ha raggiunto i 4,39 miliardi di dollari, in crescita dell'1%. Per quanto riguarda le insegne Old Navy si attesta su +5%, mentre è negativa la performance di Banana Republic (-3%).