Rigamonti rinsalda il legame con il mondo sportivo

Il brand di bresaola della Valtellina Igp sponsor della Maratona delle Dolomiti 2017

Rigamonti torna a pedalare come sponsor della Maratona delle Dolomiti 2017 #MDD31 , la gara ciclistica che attraversa l’Alto Adige e parte il 2 luglio. Una collaborazione giunta al secondo anno che vede il brand di bresaola della Valtellina Igp consolidare il proprio legame con il territorio e con il target sportivo.

Una scelta in linea con un marketing del benessere e il relativo trend di consumo. Per il prodotto Rigamonti pone infatti l'accento sugli elementi nutritivi più nobili: la povertà di grassi e l'alta digeribilità, l'apporto proteico, di sali minerali e così via.

Quest’anno, oltre alla sponsorizzazione, Rigamonti racconta la propria avventura in Alto Adige attraverso circuiti social amati dagli appassionati di bici, quali Viagginbici, Life in Travel e IgersCycling, che correranno la gara per il brand.

Oltre alla Maratona delle Dolomiti, nei prossimi mesi Rigamonti sarà protagonista nel mondo dell’outdoor sostenendo alcune manifestazioni podistiche italiane come la Valmalenco ultra trail (25/27 Agosto) e la Valtellina Wine Trail, che si terrà nella cornice dei monti di Sondrio il 4 Novembre 2017.