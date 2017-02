TH Real Estate ha ceduto per conto di Cityhold Office Partnership (CHOP) l’edificio di One Kingdom Street a Londra per 292 milioni di sterline. L'acquirente è un investitore di Hong Kong, C C Land Holdings.

TH Real Estate, per conto di Cityhold Office Partnership (CHOP), ha venduto l’edificio di One Kingdom Street a Londra per 292 milioni di sterline, con yield iniziale netto del 4,86% e un valore di 1.100 sterline per piede quadrato (102 sterline al mq).

L'acquirente di questo immobile "prime" è un investitore di Hong Kong, C C Land Holdings con una transazione off-market.

L’immobile si trova a Paddington Central, con accessi ai mezzi di trasporto che lo collegano a Londra, Heathrow (aeroporto) e il South Westha. L'edificio ha una superficie di circa 24.610 mq, ospita uffici di Grado A, disposti su 9 piani.

Completato nel febbraio 2008, One Kingdom Street è stato progettato dagli architetti di Sheppard Robson ed è affittato a società come Vodafone, Shire, Mysis e Statoil.

La durata media dei contratti di locazione è di 6,5 anni (all’interruzione) e l’affitto medio degli uffici è di 55 sterline per piede quadrato (5,1 sterline al mq, quindi oltre 125,5 mila sterline).

"La vendita di One Kingdom Street è un’ulteriore conferma che Cityhold Office Partnership punta a realizzare buone performance da iniziative di asset management realizzate con successo -commenta Jasper Gilbey, Fund Manager di Cityhold Office Partnership per TH Real Estate-. La Partnership ricercherà altre opportunità di investimento dei ricavi nell’arco del 2017, con focus su città chiave dell’Europa continentale come Berlino, Monaco, Parigi e Madrid".

Soddisfatto anche Peter Neal, Senior Portfolio Manager di TH Real Estate: "la vendita di One Kingdom Street segna la fine del programma di dismissioni su Londra, che ha già registrato la vendita di The Peak a Victoria l’anno scorso per 145 milioni. Gli sforzi si concentreranno ora sulla gestione attiva dei restanti 700 milioni del portafoglio londinese e sulla ridistribuzione selettiva del capitale in altri segmenti di Londra".

Michael Elliott, JLL e Ashurst hanno rappresentato TH Real Estate. C C Land Holdings è stato rappresentato da Kieran D. Cotter & Co e Addleshaw Goddard.