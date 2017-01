Vino: guardare alla sostenibilità per garantirsi il futuro sui mercati

Secondo ricerche recenti l’interesse verso prodotti considerati sostenibili è sempre maggiore. Protezione dell’ambiente, rispetto delle condizioni dei lavoratori, garanzia della territorialità e dell’origine delle materie prime contribuiscono sempre più a formare la qualità generale del prodotto anche nel campo alimentare, importanti quanto il gusto e le qualità organolettiche.

Il settore vitivinicolo, dopo la sfida del biologico, si confronta ora con la nuova opportunità di inserire nei propri processi produttivi pratiche rivolte alla sostenibilità ambientale. Sempre secondo le statistiche, nel prossimo futuro i consumatori considereranno il fattore ecologico come uno dei parametri principali per scegliere un vino, attribuendo al concetto di “rispetto per l’ambiente” un’importanza simile al prezzo, alla varietà o all’origine.

Per questo l’edizione 2017 di Wine&Siena dedica una giornata di approfondimenti sul tema ecologico in collaborazione con l’Università degli studi di Siena. Sabato 21 gennaio il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e Conad ospitano “Sostenibilità come strategia di business per le aziende del settore del Vino”.

Il professor Lorenzo Zanni, del Dipartimento di studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, presenterà la sua ultima ricerca sull’impatto che ha e avrà l’introduzione di pratiche rivolte alla sostenibilità nei modelli di business delle imprese vitivinicole italiane. Uno studio per comprendere perché un’azienda deve oggi riconvertire i suoi sistemi di produzione se vuole restare competitiva sul mercato di domani. Il professor Roberto di Pietra, direttore del Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, illustrerà invece quali sono gli investimenti da fare in sostenibilità ed innovazione manageriale per la creazione di valore nel business del vino. Conclude la prima parte dei lavori la presentazione del business case dell’azienda Salcheto di Montepulciano. Ad illustrare come è stato possibile realizzare la prima cantina scollegata dalle reti di distribuzione energetica sarà il presidente della società, Michele Manelli.

A seguire si terrà il talk show di Wine&Siena condotto da Federico Quaranta sul tema “Vino, cibo e territorio nella dimensione della Sostenibilità per la Comunità” realizzato in collaborazione con l’Università di Siena e Conad, al quale parteciperanno Francesco Pugliese, amministratore delegato e direttore generale di Conad, la professoressa Sonia Carmignani, esperta di diritto alimentare e agroalimentare, Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio Siena, lo Chef stellato Igles Corelli e il presidente della Cantina Salcheto, Michele Manelli.

La manifestazione Wine&Siena è ideata da Gourmet’s International, il sistema di selezione e valorizzazione di eccellenze che sta dietro al successo internazionale di manifestazioni quali il Merano WineFestival, e Confcommercio Siena.