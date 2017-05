Vodafone dedica una campagna alla nuova rete 4.5G

Il volto hollywoodiano Patrick Dempsey torna on air in veste di pilota per eseguire un test drive mozzafiato. Questo lo spot che Vodafone dedica alla nuova rete mobile 4.5G, con un set di smartphone Samsung Galaxy S8 posti sul tetto della vettura che riprende l’intero percorso del circuito e trasmette il segnale ad altri S8 posti all’interno dell’abitacolo.

Una campagna tech, che punta su adrenalina e stupore, e che è in onda dal 15 maggio sulle principali emittenti televisive.

Credits. Campagna realizzata in collaborazione con il Team Red e sotto la regia di Antony Hoffman. La casa di produzione e’ Buddy Film, post produzione di You_Are e la pianificazione media è a cura di Mec. La colonna sonora e’ The Music Bank di Roberto Baldi.