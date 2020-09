ApeRe. L’aperitivo secondo Renzini

Proprio quando si pensa che in alcuni contesti si sia detto proprio tutto… ecco che arriva l’idea geniale che scompiglia le carte in tavola: ApeRe è il nome della rivoluzione che Renzini Alta Norcineria ha portato nel mondo dell’aperitivo. Da sempre sinonimo di qualità e di un’innovazione all’insegna della norcineria gourmet, Renzini raccoglie la centenaria eredità norcina, tra le verdi valli dell’Umbria e dei Monti Sibillini, e da quattro generazioni con il lavoro tramandato per quattro generazioni, nel nome di la famiglia Renzini unisce tradizione e incessante ricerca per l’innovazione di gusto. Qui dove una filiera d’eccellenza, i mangimi naturali, le carni controllate, allevate e stagionate secondo i ritmi scanditi dal tempo, i sistemi di cottura affinati nel corso dei secoli, contribuiscono in modo irripetibile a creare l’unicità di Renzini Alta Norcineria, la cultura del cibo trova sempre nove forme e reinventa le nostre abitudini.

Immaginate bocconcini di salame di carne suina, 100% italiana, pronti da assaporare in comode porzioni finger food. Quindici bocconcini di salame morbidi e gustosi.

Ma non solo il formato: Renzini ridefinisce anche i confini del gusto dell’aperitivo. Da abbinare con birre artigianali, vini bianchi serviti rigorosamente freschi o cocktail leggeri, ApeRe infatti viene proposto in abbinamenti di gusto del tutto stupefacenti e inattesi: agli spinaci, al pomodoro secco dolce, all’arancia. Oppure in una variante di gusto completamente diverso e avvolgente: ApeRe al Parmigiano Reggiano DOP e Tartufo. Il salame, arricchito nell’impasto dall’aggiunta di tartufo, è poi ricoperto di Parmigiano Reggiano DOP, proprio a fine stagionatura.

ApeRe al Tartufo e Parmigiano Reggiano è inoltre disponibile anche nel nuovo formato “mini” da 60 gr.: nove bocconcini di salame arricchito di tartufo e ricoperto di parmigiano, morbidi e pronti da consumare ed in una nuova, elegante confezione: soluzione perfetta per risolvere un aperitivo casalingo, per presentarsi con un pensiero inatteso ad una serata in casa di amici, o ideali da gustare per uno snack al volo. Pronti da gustare, sfiziosi ed esclusivi. Pronti al prossimo brindisi?

Per maggiori informazioni clicca qui