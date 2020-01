Canali & C. curerà il riposizionamento del centro commerciale Costaverde

Uno degli obiettivi dell'agenzia di Ermanno Canali è rinnovare il format di comunicazione del centro per renderlo unico anche in termini di immagine e valori

Questo nuovo incarico affidato a Canali & C. conferma la collaborazione già instaurata tra l'agenzia di Ermanno Canali ed Ethos, società della quale Canali segue le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa. Nel 2020 Canali & C. gestirà anche la comunicazione del centro commerciale Costaverde, a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, di proprietà di Covivio e gestito da Ethos, società partecipata da Conad Adriatico e Pac2000A.

Obiettivo della gara, vinta da Canali, è il riposizionamento del centro commerciale all’interno del suo bacino primario di riferimento. "Sulla base di questo obiettivo, e partendo da un'analisi dell'area d'attrazione, abbiamo elaborato un concetto chiave per il nuovo format di comunicazione che riposizionerà il centro rendendolo unico anche in termini di immagine e valori" commenta Ermanno Canali, Presidente di Canali&C.

"Il centro commerciale Costaverde ha intrapreso un percorso di rilancio molto importante cercando di non accontentarsi della propria forza nel bacino primario, ma accettando di mettersi ancora in discussione -aggiunge Dario Valerii, direttore di Costaverde-. Il key concept ideato da Canali&C e l’esperienza comprovata di questa agenzia rispondono perfettamente alla nuova esigenza comunicativa e strategica del centro commerciale, che nel 2020 affronterà le sfide legate alla tendenza del retail in Italia e al riposizionamento di tutto il centro con un focus importante sulla food court".