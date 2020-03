Ceetrus 4 Innovation è la nuova piattaforma di selezione e lancio di start up innovative in collaborazione con il Politecnico di Milano

Ceetrus 4 Innovation (www.ceetrus4innovation.it) è la piattaforma per la selezione di startup che elaborano soluzioni rivolte ai "luoghi di vita" (in primis i centri commerciali) focalizzandosi su servizi & economia circolare. Nato dalla collaborazione tra Ceetrus Italy e PoliHub, il progetto di Open Innovation è lo specchio di un’azienda che non si limita a operare nel settore real estate, ma attinge idee anche dall’esterno per configurarsi, quotidianamente, come una realtà innovativa al servizio dei cittadini.

La partnership con PoliHub, che figura tra i migliori 5 incubatori universitari al mondo, è in linea con gli obiettivi strategici di breve e lungo periodo di Ceetrus Italy, la cui volontà è quella di inserire servizi inediti e utili all’interno dei centri commerciali che gestisce, trovando nuove forme di collaborazione e portando attivamente all’interno dei propri spazi il tema dell’economia circolare.

L’obiettivo è valorizzare il centro commerciale che da mero spazio principalmente destinato agli acquisti diventa un vero e proprio luogo di vita in cui convogliare idee e progetti innovativi nei più svariati campi d’applicazione. Il centro commerciale diventa parte integrante del quartiere in cui è ubicato sopperendo, proprio grazie ai suoi servizi, alle esigenze locali e integrando le carenze del tessuto urbano.

Il progetto è articolato in due fasi:

1) Call 4 Startup (candidature entro il 27 aprile su: www.ceetrus4innovation.it): una competizione tra startup che abbiano un impatto nelle aree Building, Customer & Tenant Experience e Local Community. Building: soluzioni applicabili alla struttura fisica del centro commerciale (materiali di costruzione, gestione dell’energia, riciclo, gestione dei rifiuti, ecc.);

Customer & Tenant Experience: soluzioni per migliorare il rapporto con gli utenti (clienti, dipendenti, cittadini);

Local Community: soluzioni che accrescano l'impatto e il valore del centro commerciale sul territorio e nella comunità locale.

Il 15 maggio saranno annunciati i 10 finalisti che potranno accedere alle Training Weeks, in programma dal 21 al 29 maggio. Il 4 giugno, durante il Demo Day, saranno annunciati i 3 progetti vincitori, per i quali Ceetrus mette a disposizione 75.000 euro, destinati a finanziare le attività di technology development & validation per la creazione di un Proof of Concept (PoC), a cui seguirà un processo di validazione sul mercato. PoliHub supporterà le startup selezionate, accompagnandole in un periodo di training imprenditoriale, incentrato sulla realizzazione del progetto e la messa a punto del modello di business.

Infine, tramite l’accelerazione di PoliHub, verrà creato un prototipo all’interno di un centro commerciale Ceetrus, selezionato in base alle caratteristiche specifiche del progetto e alle esigenze del centro.

2) Call 4 Fashion Designers: sarà lanciata nel mese di giugno, e vedrà coinvolti brand/designer/stilisti emergenti con un certo livello di maturità e che hanno già disegnato una loro collezione ma non sono in grado di produrla. Una volta individuato il vincitore, Ceetrus produrrà la sua collezione e la venderà in un pop up store dedicato, in uno dei suoi centri commerciali, con duplice obiettivo: promuovere e sostenere i talenti emergenti italiani, e rispondere alla domanda sempre più frequente da parte del pubblico di prodotti non standardizzati, personalizzati, diversi da quelli più comuni dei marchi presenti abitualmente in una galleria commerciale.

“Il progetto è il risultato della filosofia di Ceetrus che mette al centro il cittadino, favorisce lo sviluppo dei legami sociali e mira a far acquisire gradualmente a tutti i livelli dell’azienda procedure, processi e abilità tipici dell’ecosistema dell’innovazione aperta -commenta Marco Balducci, General Manager di Ceetrus Italy-. Vogliamo che la nostra visione prenda vita da subito con progetti concreti, applicabili in tempi rapidi ai nostri spazi di vita e che premino le giovani menti italiane. Siamo orgogliosi di essere affiancati da una struttura di eccellenza come PoliHub”.

“Poter lavorare al fianco di una primaria realtà del settore immobiliare commerciale come Ceetrus è per noi un’importante opportunità per mettere in connessione talenti in campo scientifico e tecnologico con le esigenze di un mercato con grande potenziale di innovazione -aggiunge Claudia Pingue, General Manager di PoliHub-. Le startup rappresentano oggi un canale concreto per esplorare l’utilizzo di nuove tecnologie e migliorare l’esperienza del cliente, realizzando nuovi prodotti, servizi e modelli di business”.

Ceetrus Italy è uno dei principali attori dell'industria immobiliare commerciale in Italia. Filiale italiana del gruppo francese Ceetrus, ex Immochan, opera attualmente in 51 centri e 5 parchi commerciali con oltre 2.300 negozi, 600.000 mq di superficie affittabile (Gla) e oltre 185 milioni di visitatori all'anno. Ceetrus ha una consolidata esperienza in tutti i principali ambiti del Retail real estate: progettazione, promozione, commercializzazione e gestione di centri commerciali e retail park in proprietà e conto di terzi. Con 295 centri commerciali in tutto il mondo, Ceetrus ha iniziato a costruire, in stretta collaborazione con cittadini e territori, spazi abitativi che integrano negozi, abitazioni, uffici e infrastrutture urbane. La missione di Ceetrus è quella di costruire luoghi sostenibili, intelligenti e vivaci, consolidando i legami sociali che animeranno la città del domani.

PoliHub è l'Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione dell’Ateneo, che oggi conta più di 100 realtà tra startup e aziende, che operano in diversi ambiti di innovazione, dal Design all’Ict, dal Biomed all’Energy, Cleantech e più in generale sviluppano prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e creativo. PoliHub spicca nella Top 5 dei migliori incubatori universitari al mondo secondo il ranking UBI Index. Supporta le startup innovative attraverso un modello di business scalabile; lavorando a stretto contatto con le grandi aziende in un’ottica di Open Innovation; offre un programma di Accelerazione, Mentorship e Advisory.