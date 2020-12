Cesta STAND UP: due maniglie per amiche

Per risolvere l’annoso problema del ‘mal di schiena da bucato’, nasce una cesta portabiancheria dalle impugnature trasformabili

La lombalgia è uno dei disturbi più comuni tra chi si occupa di lavori domestici, poiché trattandosi di azioni routinarie apparentemente innocue, spesso vengono svolte senza prestare troppa attenzione ai movimenti da eseguire.

Al contrario, il mantenimento di una postura scorretta durante lo svolgimento di un’attività ordinaria ma ricorrente, come stendere o ritirare il bucato, può portare conseguenze più o meno gravi alla schiena, che possono limitarsi a livello di semplici fastidi occasionali, come cronicizzarsi e fare strada a patologie più serie, ad esempio sciatalgie o ernie.

Perseguendo lo spirito che la anima da 40 anni, Bama si è messa all’opera per trovare una soluzione pratica, innovativa ed estetica a questo problema.

Nasce così la cesta portabiancheria Stand Up.

A schiena dritta in ogni fase

Stand Up è un’ampia cesta portabiancheria in polipropilene completamente made in Italy appositamente studiata per tutelare la schiena tanto durante lo svuotamento della lavatrice (o lavasciuga che sia) quanto nella fase di ritiro panni dal filo.

Niente più sedia di supporto per la cesta, e soprattutto niente più abbassarsi e sollevarsi continuamente per raggiungere i capi da stendere.

Resistente, capiente e dal montaggio semplicissimo senza bisogno di attrezzi – in perfetto stile Bama – la sua versatilità si deve alla presenza dei due lunghi manici laterali, pratiche prese per spostare la cesta che si trasformano in comodi supporti per rialzarla da terra , permettendo così di stendere il bucato o semplicemente di trasferirlo altrove, senza mai chinarsi.

Sarà sufficiente estrarre i manici con un “gesto” dei polsi e ruoteranno in autonomia verso il basso trasformandosi in funzionali gambe che si bloccano con una leggera pressione, talvolta grazie al peso stesso dei panni.

Il suo speciale design traforato è stato pensato a fini estetici e funzionali: gli abiti possono restare comodamente nel cesto per smaltire la fase dell’umidità, tipica degli indumenti appena usciti dalla lavasciuga e allo stesso modo i carichi estratti dalla lavatrice che non vengano stesi subito, possono sfruttare l’areazione garantita dalla trama di Stand Up, senza il timore di ritrovarsi con un bucato dal cattivo odore.

Una volta di più, Bama è al fianco dei consumatori nei problemi quotidiani!

Dimensioni disponibili: 60,5x39,5x43h (68,5h)

Capacità disponibili: 44 Lt.

Per maggiori informazioni www.bamagroup.com