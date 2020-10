L’Assemblea del Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc), riunitasi oggi per votare il nuovo Ufficio di Presidenza e il nuovo Consiglio Direttivo, ha scelto all’unanimità Roberto Zoia come Presidente nel triennio 2020-2023

L’Assemblea del Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc), riunitasi oggi in sede ordinaria per votare il nuovo Ufficio di Presidenza e il nuovo Consiglio Direttivo, ha scelto all’unanimità Roberto Zoia come nuovo Presidente per guidare l’Associazione nel triennio 2020-2023.

Roberto Zoia, direttore sviluppo e gestione patrimonio di Igd Siiq, sarà affiancato alla guida del Cncc da altri quattro membri dell’Ufficio di Presidenza: Luca Lucaroni (Eurocommercial Properties) nella carica di vice Presidente vicario; Marco De Vincenzi (Klepierre), responsabile finanza e tesoreria; Roberto Bramati (Spazio Futuro Group) e Renato Cavalli (Prassicoop) quali vice Presidenti.

Il Consiglio direttivo

Oltre all’Ufficio di Presidenza, i soci hanno eletto anche i 32 membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle sei categorie di aziende associate. Queste 6 categorie rappresentano una delle più importanti novità introdotte dal nuovo Statuto, il cui duplice obiettivo è creare un maggior senso di collegialità e rappresentanza e contribuire a snellire i processi decisionali e attuativi.

Il Consiglio Direttivo appena eletto, che avrà il compito principale di definire gli indirizzi e le politiche dell’Associazione e di nominarne la Giunta Esecutiva, riunisce le figure apicali delle più importanti società del settore sia a livello nazionale che internazionale.

L’Assemblea ha, infine, nominato i membri del Collegio dei Probiviri.

Nei prossimi giorni la nuova squadra sarà completata con la nomina da parte del Consiglio Direttivo della Giunta Esecutiva, che sarà composta dai membri dell’Ufficio di Presidenza e da 8 rappresentanti delle diverse categorie di aziende associate a cui saranno conferite una serie di deleghe operative.

"Da anni sono parte attiva dell’Associazione -commenta Roberto Zoia, neo Presidente di Cncc- e sono onorato di poterla guidare ora con ulteriore impegno ed entusiasmo, anche grazie al supporto fondamentale del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e di tutti gli associati che, anno dopo anno, continuano a confermare la loro fiducia nei confronti del Cncc. La pandemia ha costretto anche i centri commerciali a sfide inaspettate, che l’Associazione ha saputo affrontare con un lavoro incessante, sostenendo il settore in un momento di crisi senza precedenti e raggiungendo importanti risultati anche nei rapporti con le Istituzioni. Continueremo a lavorare per essere il punto di riferimento dell’intera filiera, consolidando i progressi fatti e guardando al futuro del Cncc quale Associazione inclusiva e collegiale".

CONSIGLIO DIRETTIVO

Eletti i 32 rappresentanti delle sei categorie di aziende associate PROPERTIES

Gino Antonacci: Klepierre

Marco Balducci: Ceetrus

Daniele Cabuli: IGD

Roberto Fraticelli: Eurocommercial Properties

Renato Isetti: Gallerie Bennet

Roberto Limetti: Pradera

Filippo Maffioli: Promos

Luca Maganuco: Multi CEE

Andrea Ometto: Sonae Sierra RETAILER

Fabrizio Bolis: Uci Cinemas

Mauro Carchidio: Leroy Merlin

Nicola Cescon: Coop Lombardia

Matteo Fratianni: Autogrill

Cinzia Murazzi: Original Marines

Antonio Negri: Pta Group

Riccardo Rizzi: Dedem/Leisure Group