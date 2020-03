Coronavirus: Linkontro Nielsen 2020 posticipato al 15-18 ottobre

Anche per l'appuntamento annuale al Forte Village cambia la data (ma non la location) in risposta alla nuova emergenza sanitaria

Dopo Vinitaly, Cibus, e molti altri arriva anche per Linkontro Nielsen 2020 la conferma di un posticipo da maggio al 15-18 ottobre a causa del coronavirus Covid-19. Un'emergenza che ha portato a recenti misure altamente restrittive per tutte le attività su tutto il territorio nazionale.

La location, come confermato sul sito di Linkontro, sarà sempre il Forte Village (Sardegna), mentre tutte le attività programmate sono azzerate in attesa di ridisegnare l'intero evento.