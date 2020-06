La fiera Cosmofarma è posticipata ad aprile 2021

La manifestazione di riferimento nell'health, beauty e servizi legati al mondo della farmacia viene procrastinata al prossimo anno

Nuove date per Cosmofarma Exhibition, il principale evento fieristico nell'ambito della salute, bellezza e servizi del mondo della farmacia, viene posticipata al prossimo anno. La manifestazione si terrà da giovedì 22 a domenica 25 aprile 2021 negli spazi espositivi di BolognaFiere. L'evento, che sarebbe dovuto svolgersi originariamente dal 17 al 19 aprile 2020, era già stato spostato più avanti nell'anno per via dell'emergenza sanitaria. Oggi, gli organizzatori della Bos srl (joint venture a capitale misto suddiviso fra BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. e Senaf) fanno sapere tramite nota stampa di aver preso una decisione 'sofferta, ma ben ponderata': "Potremo così garantire e offrire a tutta la nostra community quell'occasione di scambio, da sempre valore aggiunto dell'evento - segnala il team Csomofarma -. Siamo già al lavoro per una fiera 2021 ancora più ricca che si confermerà, come ogni anno, l’appuntamento di riferimento per il mondo della farmacia".

La 24a edizione della manifestazione si configura, come di consueto, come un'importante opportunità di aggiornamento professionale, confronto e discussione fra gli addetti ai lavori, grazie ad un ricco calendario di incontri, conferenze, corsi Ecm, iniziative legate ai comparti di riferimento.

Fra i principali eventi in programma si evidenzia Cosmofarma Sport Zone, area dimostrativa e formativa dedicata al mondo dello sport in farmacia, dove le aziende del settore potranno presentare i propri prodotti di punta e incontrare i farmacisti per un confronto diretto sulle ultime novità. La manifestazione proporrà anche Free From Hub, una serie di appuntamenti dedicati al business “free from” (“libero da”). Infine, nell'area Training Hub si svolgeranno convegni e workshop rivolti ai farmacisti, promossi da opinion leader del settore, aziende espositrici e imprese specializzate che offrono percorsi formativi.