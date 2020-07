Edenred e Nutribees, partnership per la pausa bilanciata

Edenred amplia la spendibilità dei propri buoni pasto grazie all’accordo con NutriBees, la mensa digitale (digital canteen) con copertura nazionale

La partnership tra Edenred e Nutribees permette a tutti i possessori di Ticket Restaurant di ordinare un pranzo salutare rispettando esigenze e abitudini alimentari e, attraverso il test nutrizionale messo a disposizione da Nutribees, scegliere il piatto più adatto alla propria dieta. NutriBees è un'azienda specializzata nel cibo sano/salutare (healthy food) personalizzato a domicilio: crea, cucina e consegna soluzioni per i pasti, combinando le ultime tendenze nutrizionali con le preferenze e i gusti individuali.

I piatti sono consegnati una volta alla settimana in tutta Italia con pack isotermico e sono pronti per essere consumati subito a casa o in ufficio o adatti ad essere conservarti fino a 30 giorni.

"Siamo molto soddisfatti di questa partnership che rispecchia il nostro impegno nel promuovere una pausa pranzo sana ed equilibrata -dichiara Luca Palermo, amministratore delegato Edenred Italia-. Il nostro obiettivo è ampliare la rete di partner che integrano l’utilizzo di Ticket Restaurant digitali nel proprio servizio di food delivery in modo che i nostri clienti possano avere una scelta sempre più ampia. Inoltre, per rispondere alle diverse esigenze derivanti dal lockdown, abbiamo accelerato il processo di digitalizzazione di tutte le nostre soluzioni. Il trend ancora in atto è il passaggio ai buoni pasto digitali, Edenred infatti grazie alla sua nuova app, ha reso fruibile il Ticket Restaurant direttamente su smartphone, favorendone l’uso per il food-delivery ad esempio. Il buono pasto rappresenta infatti un supporto e un’integrazione economica importante per le persone che lavorano, che abbiamo cercato di rendere il più fruibile possibile".