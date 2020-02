Esselunga, le vendite crescono anche sull’onda delle nuove aperture

Fra i dati preliminari del 2019, i ricavi di Esselunga salgono a 8.142 milioni di euro (+2,9%)

Il Consiglio di amministrazione di Esselunga, riunito a Limito di Pioltello (Mi) il 19 febbraio 2020, ha esaminato l’andamento economico-finanzario preliminare del 2019. Il primo dato che balza all’attenzione è quello dei ricavi che aumentano di quasi il 3% (+2,9%) salendo a 8.142 milioni di euro, grazie principalmente al contributo delle ultime aperture, all’accettazione dei buoni pasto (introdotti in tutti i punti di vendita a partire da febbraio 2019), e all’eCommerce.

A proposito di nuove aperture, il 2019 è stato un anno intenso per Esselunga, se pensiamo al nuovo formato di superstore presentato a Brescia Triumplina e all’ingresso nell’ultraprossimità con laEsse in corso Italia a Milano, una nuova esperienza per Esselunga, che abbina caffetteria con cucina e punto di vendita per gli acquisti quotidiani prelevabili anche ai locker (armadietti) della spesa online.

Esselunga mantiene la posizione di leadership in termini di convenienza (prezzi di vendita) con 3 punti percentuali sotto la media del mercato (Fonte: NRPS Nielsen, Trading Area) con una deflazione a scaffale pari a -0,1% nel corso del 2019.

Superstore e supermercati del gruppo hanno erogato sconti ai clienti finali per un valore complessivo superiore a 1,5 miliardi di euro, in crescita di circa 80 milioni rispetto al 2018.

Vediamo alcuni dei dati chiave:

Ebitda Adjusted (Margine operativo lordo adjusted) pari a 675,5 milioni di euro (8,3% su fatturato) rispetto a 710,2 milioni (9,0%) del 2018, in linea con le previsioni di budget. L’Ebitda è pari a 716,9 milioni di euro (8,8%) rispetto a 726,1 milioni (9,2%) del 2018.

Ebit adjusted (Risultato operativo lordo adjusted): 370,2 milioni di euro (4,5%) rispetto a 422,9 milioni (5,3%) nel 2018. L’Ebit è di 391,3 milioni di euro (4,8%) rispetto ai 417,7 (5,3%) del 2018.

Utile netto adjusted: 250,8 milioni di euro (3,1%) rispetto ai 286,6 milioni di euro (3,6%) del 2018.

Posizione finanziaria netta adjusted negativa per 149,7 milioni di euro (al 31 dicembre 2018 la negatività era di 435,7 milioni di euro) grazie a una migliore gestione del capitale circolante e allo slittamento di alcuni progetti di investimento per l’allungamento dei tempi delle procedure amministrative ed è dettagliata nella seguente tabella:

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 Pnf adjusted senza Ifrs 16 (A) -149,7 -435,7 Ifrs 16 Operating Leases (B) -360,0 -336,4 Pnf da bilancio (A+B) -509,7 -772,1

Investimenti adjusted: a quota 301 milioni di euro (320 milioni nel 2018).

Organico: 23.905 unità con incremento medio di 345 persone rispetto al 2018.

Il Consiglio di Amministrazione di Esselunga S.p.A. è stato, inoltre, informato che il processo di determinazione del prezzo d’acquisto del 30% del capitale della controllante Supermarkets Italiani S.p.A. da parte di Giuliana Albera Caprotti e Marina Caprotti,definito da terze parti indipendenti, è previsto chiudersi entro il 7 marzo 2020.

NOTE e TABELLE:

ADJUSTED: Il dato Adjusted di Ebitda ed Ebit esclude gli effetti della valorizzazione al fair value delle operazioni a premio e gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 Operating Leases.

UTILE NETTO: il dato adjusted esclude gli effetti della valorizzazione al fair value delle operazioni a premio e gli effetti dell’applicazione dell’IFRS16 Operating Leases, inclusi i relativi effetti fiscali;

PNF (Posizione Finanziaria Netta) e investimenti: il dato adjusted esclude gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 Operating Leases.

MARGINE OPERATIVO LORDO E RISULTATO OPERATIVO LORDO includono gli effetti della valorizzazione al fair value delle operazioni a premio e gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 Operating Leases.

A seguito dell’introduzione dell’IFRS 16 Operating Leases il dato 2018 del Margine operativo Lordo e del Risultato operativo lordo è stato riesposto al fine di garantirne la comparabilità.

Esselunga: situazione economica e finanziaria al 31 dicembre 2019 (adjusted)

2019 % 2018 % Vendite totali 8.141,6 +2,9 7.913,9 - Margine operativo lordo adjusted (1) 675,5 8,3 710,2 9,0 Risultato operativo lordo adjusted (2) 370,2 4,5 422,9 5,3 Utile netto adjusted 250,8 3,1 286,6 3,6 Posizione finanziaria netta adjusted -149,7 -435,7

Di cui contributo La Villata SpA 90,8 milioni di euro nel 2019 (89,9 nel 2018) Di cui contributo La Villata SpA 56,7 milioni di euro nel 2019 (56,2 nel 2018)

Esselunga: risultati economici consolidati al 31 dicembre 2019