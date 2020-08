La collaborazione tra Ice Agenzia e Gruppo Alibaba prosegue con una nuova campagna multicanale per promuovere in Cina, nei supermercati Freshippo, la cultura agroalimentare e lo stile di vita italiani, campagna che prevede attività online e offline sino alla fine del 2020 in alcune delle principali città cinesi come Pechino, Shanghai e Canton.

Alla promozione parteciperanno oltre 100 aziende italiane, molte Pmi nuove sul mercato cinese, con un'offerta variegata del patrimonio enogastronomico italiano.

Le attività si svolgeranno nel periodo agosto-novembre 2020 in tutti punti di vendita Freshippo in Cina.

Freshippo (noto in Cina come Hema) appartiene a Gruppo Alibaba: è una catena di supermercati digitalizzati e automatizzati, che integra le modalità di acquisto online e tradizionale. Lanciata nel 2015, sviluppatasi rapidamente (207 negozi al 31 marzo 2020) in decine di città tier 1 e tier 2, ha raggiunto e superato i 20 milioni di consumatori attivi annuali.

La Cina è il primo mercato al mondo per i prodotti agroalimentari grazie alla crescita del reddito pro capite e alla diversificazione dei consumi alimentari trainata dalle fasce più giovani con abitudini internazionali. Nell’ultimo decennio, l’export di prodotti alimentari italiani sul mercato cinese è costantemente cresciuto: i primi 5 mesi del 2020 segna un +11,5%, a conferma della resilienza del comparto e del peso dell’e-commerce.

Le nuove tendenze nelle abitudini di acquisto hanno le vendite online. "Il nostro obiettivo è far conoscere maggiormente al pubblico cinese i prodotti alimentari italiani -spiega il Direttore dell'Ufficio Ice di Shanghai, Massimiliano Tremiterra- e anche per questo Ice Agenzia ha siglato recentemente accordi con le principali piattaforme eCommerce cinesi. I consumatori prestano sempre maggiore attenzione alla qualità dei prodotti agroalimentari e, anche a causa della crisi, hanno riscoperto il gusto di cucinare in casa. Crediamo che la cucina italiana con i suoi ingredienti che favoriscono una dieta equilibrata, sana e gustosa, soddisfi pienamente queste esigenze e dobbiamo impegnarci sempre più per farla conoscere e renderla vicina alle abitudini quotidiane dei consumatori. La collaborazione con Freshippo punta su una efficace integrazione tra le azioni online e quelle offline per offrire al consumatore cinese un'esperienza unica e personalizzata, scoprendo quello che di meglio l'Italia ha da offrire in termini di prodotti e servizi".

“Ci rende orgogliosi non solo vedere come il meglio dell’agroalimentare made in Italy ancora una volta diventi protagonista sulle tavole e nelle case cinesi, ma anche come la trasformazione digitale offra ancora più opportunità alle aziende italiane che guardano al mercato cinese per crescere e farsi conoscere” aggiunge Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa, Alibaba Group. “Le abitudini dei consumatori cinesi sono in continua trasformazione e il canale digitale è diventato essenziale non solo per vendere prodotti, ma soprattutto per coltivare una relazione duratura e costruire awareness attorno al brand. Quest’ultima iniziativa di Freshippo e ICE è un’ulteriore testimonianza di come Alibaba voglia supportare aziende e marchi italiani per raccontare la storia, la tradizione e i valori delle eccellenze italiane al vasto pubblico cinese.”

La campagna prevede importanti attività online tra le quali un programma con chef italiani che cucineranno spiegando ai consumatori cinesi come preparare facilmente piatti in casa utilizzando ingredienti italiani. Sempre online sono previsti giochi interattivi e concorsi a premi che permetteranno ai consumatori di vincere prodotti rappresentativi dello stile di vita italiano, grazie alla collaborazione con marchi come Vespa e Alfa Romeo, e attività di Key Opinion Leaders (KOL) cinesi che in livestreaming faranno scoprire al proprio pubblico le virtù del patrimonio enogastronomico italiano.