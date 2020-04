‘La Grande incertezza’: il podcast di Angelini per il supporto psicologico

L’obiettivo è di fornire un aiuto alle persone per affrontare il periodo di isolamento, ed i possibili problemi di natura psicologica connessi

“Sono le sette e un quarto. Ora mi alzerò, farò una doccia, metterò un paio di pantaloni, una maglia e una giacca e me ne andrò al bar sotto casa, dove troverò parecchie altre persone. […] Poi tutto è cambiato. Se dovessi dire quando, non saprei. Come tutti, vivo in uno strano tempo sospeso”. Inizia così ‘La grande incertezza’, il podcast realizzato da Angelini Pharma sia per affrontare le problematiche piscologiche che molti stanno affrontando durante la quarantena, sia per capire cosa possiamo imparare da questa esperienza, come individui e collettività.

La voce narrante è quella di Ivan Carocci, scrittore e autore di programmi tv, che ripercorre le tappe di un mondo che cambia improvvisamente e intreccia la sua storia “tra la cucina e la camera da letto” con quella di altre persone. Una narrazione collettiva in quattro puntate, in cui emergono esperienze comuni a tante persone: dalla perdita della dimensione temporale alla fluttuazione tra diversi stati emotivi, dalla difficoltà di recuperare una dimensione creativa e attiva della vita sino ad arrivare alle paure e all’incertezza verso il futuro. Il tutto, offrendo possibili soluzioni e spunti per affrontare questo momento nel migliore dei modi, grazie al supporto di esperti e professionisti.

“Accanto alla fondamentale richiesta di igiene, ce n’è un’altra non ancora pienamente espressa, quella di un aiuto strutturato per affrontare una fase caratterizzata da costrizione, isolamento, frustrazione – segnala Agnese Cattaneo, chief medical officer Angelini Pharma -. Insieme al comitato di crisi abbiamo condiviso così l’importanza di promuovere iniziative per supportare le persone in questa fase epocale utilizzando i nuovi linguaggi della comunicazione”.

I quattro episodi de ‘La Grande Incertezza’, della durata di circa 30 minuti, saranno disponibili sulle principali piattaforme di podcast: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Castbox e Google Podcast. ‘La Grande Incertezza’ è anche un’iniziativa di comunicazione interna dedicata ai dipendenti di Angelini Pharma, attraverso video-pillole, newsletter e approfondimenti. E’ inoltre un servizio di counselling indirizzato ai medici di base e ospedalieri delle Regioni Lazio, Toscana e Marche.