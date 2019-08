Le abitudini dei lavoratori in pausa pranzo tra cibi sani e voglia di evasione

Sempre più salutista, bisognoso di staccare completamente la spina e alla ricerca di momenti da condividere o da dedicare a se stesso.

È questo l'identikit del lavoratore in pausa pranzo da quanto emerge da un sondaggio fatto da Veepee, portale delle vendite evento online, che ha scelto di indagare le abitudini dei suoi iscritti per sfatare i luoghi comuni sulla loro pausa pranzo, raccontando in quale modo amano trascorrerla.

Il 66% degli intervistati afferma di scegliere il pranzo al sacco per mangiare in maniera più sana, mentre il 29% lo sceglie per il risparmio economico.

Per i soci di Veepee la preparazione della ‘schiscetta’ è un vero e proprio rito e oltre il 37% di loro dichiara di ideare menù ad-hoc e preparare il pranzo accuratamente la sera prima.

Il sondaggio di Veepee intercetta un altro trend amato dagli Italiani, soprattutto da quelli che lavorano in città: il food delivery. Il 15% degli intervistati, infatti, non sa rinunciare a questo piccolo lusso quotidiano e dichiara di ordinare il pranzo da asporto almeno una volta a settimana.

Tra le tendenze cresce anche il social eating che crea importanti momenti di convivialità in ufficio, ma soprattutto fuori: il 62% degli intervistati ama trascorrere la pausa pranzo in compagnia di amici e parenti, per staccare totalmente dal lavoro e non farsi trascinare in chiacchiere e pettegolezzi da ufficio.

Una parte di coloro che lascia la scrivania in pausa pranzo lo fa per sfruttare questo momento della giornata per un po’ di sport: piscina, palestra, jogging sono la scelta del 21% del campione per scaricare la tensione e mantenersi in forma. C’è anche chi approfitta della pausa pranzo per darsi una sistemata dal parrucchiere o dall’estetista (13%) e chi la utilizza per cercare un nuovo lavoro e fare colloqui (7%).

Via libera, in pausa pranzo, anche allo shopping online, un’attività che viene praticata dal 66% degli intervistati. Questa tendenza è confermata anche dai dati di traffico su Veepee.it che all’ora di pranzo vedono un’impennata del traffico da desktop.

Il dato più interessante rimane comunque un importante 72%, rappresentato da coloro che sacrificherebbero la pausa pranzo per guadagnare un’ora di libertà e fuggire prima dal lavoro.