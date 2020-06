Le soluzioni signage in cloud di Philips Professional Displays nei Flagship Store Eni gas e luce

La digitalizzazione coinvolge l’intero mondo retail: Eliosneon, Vivica e Philips PDS trasformano il punto vendita in uno spazio funzionale, accogliente e interattivo.

I Flagship Store Eni gas e luce sono negozi concepiti per avvicinare le persone al concetto di energia e permettono di vivere un’esperienza nuova e sorprendente. Oggi, Eni gas e luce conta 5 Flagship Store nelle città di Milano, Bologna, Vicenza, Padova e Treviso. Oltre ai Flagship Store, la rete di Eni gas e luce in Italia è composta di 150 Energy Store Eni, i negozi in franchising dedicati all’offerta di soluzioni commerciali di fornitura energetica per il mercato retail e business.

I Flagship Store sono progettati per valorizzare al meglio l’esperienza dei clienti e sono caratterizzati dall’integrazione in un unico approccio, definito phygital, delle tecnologie per la comunicazione digitale e del più tradizionale rapporto one to one con i clienti. Dall’interior design curato, accogliente e confortevole, tutti i negozi sono dotati di totem interattivi multi-touch, di superfici digitalizzate, videowall e display in vetrina.

Lo sviluppo di questo specifico concept, basato sul tema narrativo dell’uso consapevole ed efficiente dell’energia, è stato orientato già in fase di progettazione dalla gamma di soluzioni professionali Philips e dalla partnership promossa da Eliosneon per l’integrazione architettonica e funzionale, e completata da Vivica per la gestione software e l’implementazione di sistema.

L’intera installazione signage è realizzata con display Android Philips (43/42/24 pollici) e pannelli videowall (3x3 o 2x2) da 49 pollici, e si basa sull’integrazione di una soluzione in cloud prodotta e customizzata per Eni gas e luce da Eliosneon e Vivica. Il sistema così implementato riconduce a un unico pannello di controllo che consente di gestire rapidamente e con coerenza, sia la trasmissione di contenuti sul punto vendita, sia la misurazione di risultati ed effetti. Questo modello centralizzato garantisce infine una comunicazione uniforme e una distribuzione di campagne informative e promozionali con un time to market di poche ore dalla presentazione.

Tutte le informazioni rilevanti in merito ai prodotti innovativi e ai servizi su misura di Eni gas e luce sono aggiornate e disponibili all’utente in tempo reale, mediante la visione in vetrina e/o la consultazione touch-screen in store dei totem interattivi o delle postazioni touch che pilotano i contenuti trasmessi su videowall.

Il risultato finale è la creazione di uno store con un elevato livello di attrattività e qualità di servizio, in grado di coinvolgere il cliente, di renderlo parte di un percorso d’acquisto più trasparente e di aiutarlo a comprendere più facilmente argomenti anche complessi.

Così si conquista il pubblico

Le soluzioni digital signage integrate nei Flagship Store Eni gas e luce:

Migliorano la percezione generale del brand;

Rendono l’esperienza d’acquisto più dinamica;

Invitano la clientela a ottenere informazioni in autonomia mediante consultazione di totem touch-screen;

Permettono una comunicazione coordinata di prodotti e servizi sull’intero network/territorio;

Aumentano l’attrattività del punto vendita con contenuti digitali in vetrina e su videowall;

Annullano o quasi il tempo tra il lancio di una campagna informativa o promozionale e la sua distribuzione in store.

Chi entra in negozio?

L’analisi dei flussi di accesso ai Flagship Store Eni gas e luce è gestita, in piena conformità al GDPR, mediante telecamere e sensori di presenza dedicati alla misurazione dell’audience. Il report che ne risulta, rappresenta una profilazione dell’utenza sul punto vendita specifico, organizzata in tempo reale secondo fasce orarie, età e genere.

Nota

I Flagship Store Eni gas e luce hanno riaperto al pubblico il 18 maggio 2020. Nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, i negozi sono forniti di dispositivi di protezione per dipendenti e clienti (guanti e mascherine), schermi in plexiglass, segnaletica a pavimento per il distanziamento sociale e dispenser di gel disinfettante per le mani. Sono previsti interventi di pulizia dedicati, di igienizzazione giornaliera e sanificazione degli impianti. È inoltre attivo il sistema di prenotazione degli appuntamenti per consentire ingressi contingentati.