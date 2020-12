Ospite di questa puntata di #markuptech Matteo Lentini, managing director di Ufirst, l'app che è stata utilizzata dallo scoppio della pandemia per regolare gli accessi agli store, visto il contingentamento imposto per legge. Con lui abbiamo parlato di come è stata adottata in Esselunga e Sainsbury's e in altre realtà retail e della ristorazione e che sviluppi ha per il futuro.