LloydsFarmacia – UnipolSai: polizze personalizzate per pazienti Covid

In 200 farmacie della catena, disponibili gift card con credito prepagato, per avere maggiori tutele sia in caso di ricovero sia nel post degenza

LloydsFarmacia prosegue e conferma il proprio impegno per la salute e per la prevenzione, introducendo nuove iniziative ad hoc per l'emergenza sanitaria. Dal 20 ottobre, in oltre 200 strutture della catena sono disponibili le gift card #ANDRÀTUTTOBENE Premium, sviluppate da UnipolSai (Gruppo Unipol): le gift card permettono al cliente di attivare polizze personalizzate per fasce di età, in caso di ricovero per Covid-19.

Le card #ANDRÀTUTTOBENE Premium sono pensate per offrire tutele concrete ai pazienti Covid ospedalizzati, e prevedono: da una diaria giornaliera per il ricovero sino a un pacchetto di prestazioni di assistenza e servizi di consulenza, una volta usciti dall'ospedale. Tutte le polizze includono, oltre alla copertura dell’assistito, anche la possibilità di assicurare gratuitamente un minore di 15 anni: figlio, nipote, amico di famiglia. Per utilizzare le gift card basta recarsi in LloydsFarmacia, acquistare la gift card di proprio interesse e procedere con l’attivazione online sul sito UnipolSai, seguendo le istruzioni fornite dal farmacista e indicate sulla card.

“Rendere accessibile attraverso le nostre farmacie la più ampia e avanzata proposta possibile di servizi per la prevenzione e per la salute è la nostra priorità, più che mai durante la pandemia - commenta Vincenzo Masci, direttore acquisti&marketing Gruppo Admenta Italia -. Covid-19 continua la sua sfida a livello nazionale e a livello globale. Non possiamo che valorizzare ogni proposta e servizio che offrano ai cittadini una maggiore tranquillità. L’attività con UnipolSai va proprio in questa direzione".

Per ogni gift card venduta, UnipolSai donerà inoltre 2 euro di contributo all’Ente Nazionale Auser - Associazione per l’invecchiamento attivo.