Nasce Blok 30, un nuovo centro polifunzionale, un nuovo modo di vivere Parma

Nasce BLOK 30, un mix di destinazioni polifunzionale: una grande comodità per i cittadini, un’importante opportunità per il tuo business.

Centro polifunzionale di moderna concezione, BLOK 30 è il risultato del recupero architettonico di un importante compendio commerciale in stato di abbandono, che oggi viene restituito ai cittadini e che si candida a essere tra le più interessanti opportunità di investimento commerciale in una città dinamica e viva come Parma.

Ma cos’è un centro polifunzionale? È una struttura con un mix di destinazioni, tra shopping, svago, fitness, ristorazione, salute, servizi alla persona, che si concentra in un unico luogo e che si inserisce perfettamente nella vita dinamica delle persone, con grandi vantaggi in termini di comodità, servizio, ma anche aggregazione e convivialità.

Con una struttura di oltre 15.000 mq, comodo da raggiungere e dotato di ampi parcheggi, BLOK 30 si candida a diventare un landmark polifunzionale attrattivo e comodo, in cui Parmigiani e Parmensi potranno trovare diverse risposte alle proprie esigenze.

Dove si trova BLOK 30? L’edificio gode di una posizione privilegiata, a meno di 1 km dal centro cittadino e a poche centinaia di metri dal polo dell’Ospedale Maggiore, tra via Fleming e via Gramsci, un passaggio “obbligato” dalla A1/Via Emilia, crocevia altamente frequentato e per questo già scelto da altri brand dalla forte vocazione commerciale nel settore gdo, food, fitness, beauty e home care. Nomi di grande attrattiva per il pubblico, capaci di richiamare un target variegato e di generare traffico.

Cosa aspetti a far parte di questo progetto?

Stiamo lavorando all’assegnazione degli spazi e l’ampiezza della struttura ci consente di realizzare progetti su misura con grande libertà di metrature e taglio.

Contattaci: diamo nuovo spazio al tuo business.

BLOK 30 è un progetto Priaura.

Per maggiori informazioni vai su: www.blok30.it