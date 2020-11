Pasta fresca Fini, un unico segreto: la tradizione

Nulla di complicato, al contrario tutto sembra molto semplice, soprattutto per chi l'ha assaggiata e non vuole rinunciare alla sua bontà. Gli ingredienti indispensabili per preparare la pasta fresca all’uovo sono solo due: farina e uova fresche. Così si preparava centinaia di anni fa nelle case contadine di tutta l'Emilia, e così continua a fare ancora oggi il Gruppo Fini, presso il pastificio di Ravarino, in provincia di Modena.

Farine 100% italiane e uova da galline allevate a terra

Da oltre cento anni la mission di Fini parla di autenticità e di fedeltà alla ricetta originale, portando sul mercato una pasta fresca che vede esclusivamente l'utilizzo di farine da grano tenero, semole da grano duro 100% italiane e uova da galline allevate a terra. Utilizzare solo farine italiane significa garanzia indiscussa di qualità, maggior vicinanza alle fonti di approvvigionamento con considerevole risparmio in termini di consumo energetico e inquinamento, sostegno all’economia locale e a tutto l’indotto della filiera molitoria italiana, oggi più che mai un’indispensabile scelta di responsabilità economica oltre che sociale.

Abbracciare la causa del benessere animale significa, invece, riconoscere che anche le galline sono animali che hanno diritto ad una vita il più possibile “naturale”, potendo espletare liberamente i comportamenti tipici della loro razza.

Tortellini Antica Ricetta 1912

Farine italiane e uova allevate a terra, ecco il segreto della pasta fresca di Fini, di una tradizione secolare che trova la sua massima espressione nei tortellini Antica Ricetta 1912.

Ripieni di prosciutto crudo, parmigiano reggiano Dop e mortadella, hanno un sapore tutto speciale, quello di una storia che rimane immutata da oltre 100 anni. Piccoli e annodati come se fossero fatti a mano e caratterizzati da una una sfoglia ruvida e porosa, rispecchiano con fedeltà e sapienza la ricetta celebrata in tutto il mondo durante le vacanze natalizie, trovando la loro apoteosi nella classica cottura in brodo, anche se non si rivelano da meno se conditi con la panna o la crema di Parmigiano Reggiano.

Per informazioni clicca qui