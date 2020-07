Retailer e post lockdown: “Un negozio su tre non ha ancora aperto (o non aprirà)”

AFFITTO: 44% HA CHIESTO UNA RIDUZIONE O DILAZIONE

In effetti, nelle risposte degli operatori al dettaglio i costi relativi al punto di vendita sono un elemento di criticità in termini di sostenibilità futura dell’esercizio: il 44% degli intervistati (ma un altro 44% ci sta pensando o deve ancora decidere) ha chiesto una riduzione o uno slittamento del canone di locazione, il 29% però dichiara di non averlo ottenuto.

I dati dell’indagine condotta Engel & Völkers Commercial Milano con Rödl & Partner ravvisano uno scenario di significativo cambiamento sul mercato del Real Estate con destinazione retail.

"I primi segnali indicano che questa crisi connessa alla pandemia porterà a un cambiamento permanente nel mercato della locazione immobili retail –commenta Valeria Spagnoletti Zeuli, partner di Rödl & Partner. Convinzione suffragata dal fatto che l’unanimità degli intervistati si espressa in tal senso. Una maggiore attenzione verrà senz’altro posta a clausole che fino ad oggi venivano considerate standard".

Nello specifico il 43% ha espresso la "necessità di un canone più sostenibile", il 32% domanda invece "maggiore flessibilità nella durata contrattuale" oppure, il 25% dei rispondenti, auspica una "maggiore libertà di uscita dal contratto". Ma non solo.

"A fronte di consistenti cali di fatturato e della mancanza di liquidità necessaria per far fronte alle spese, fra cui il canone di locazione – continua Spagnoletti Zeuli- i conduttori mostrano di essere alla ricerca di un accordo con i locatari che preveda nuove soluzioni, anche con nuove formule quali ad esempio, ove possibile, la compartecipazione agli utili nella quantificazione del canone, soluzione che nelle risposte all’indagine è essere gradita a circa il 70% degli intervistati".

Nello specifico, il 29% degli intervistati si mostra interessato a una forma di compartecipazione nella quantificazione del canone con la parte preponderante in percentuale sul fatturato, mentre il 43% preferirebbe la parte preponderante del canone fissa e una quota residuale in percentuale sul fatturato. Il 28% dei rispondenti afferma di non essere interessata a soluzioni di questo tipo.