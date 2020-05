Turismo e #Coronavirus: nasce il Grand Hotel della Salute

Il progetto, lanciato dalla catena Allegroitalia Hotel & Condo, mira ad offrire un alloggio sicuro e confortevole durante l’emergenza sanitaria

Si chiama ‘Grand Hotel della Salute’ ed è un soggiorno all’insegna del benessere e dell’healthcare, in una location nel pieno centro di Torino presso Allegroitalia Golden Palace, hotel cinque stelle con spa e ampio dehors esterno. Partner del progetto è “Motore Salute”, portale di servizi per il segmento health.

'In questo momento così delicato - spiega Piergiorgio Mangialardi, presidente della catena Allegroitalia - vogliamo mettere a disposizione i nostri spazi per permettere di soggiornare in un luogo sicuro che possa trasmettere benessere attraverso il proprio personale ed i servizi offerti. Può inoltre essere un modo per rilanciare il turismo e il mondo dell'ospitalità, così profondamente colpito'.

Il pacchetto Grand Hotel della Salute è la soluzione per persone che necessitano di servizi di controllo della propria salute. Include: assistenza medica e infermieristica giornaliera, dieta personalizzata, animazione culturale, palestra e spa, ampio giardino nel cuore della città. Possibilità di avere un proprio personal trainer.

A disposizione degli ospiti, la possibilità di utilizzare “Family Health”, sito online per archiviare tutti i documenti sanitari in un cassetto digitale che fotografa la storia clinica, nella consapevolezza che il primo passo per mantenere il benessere e gestire il priorio stato di salute sia quello di avere a dispozione i dati e le informazioni raccolte nel tempo.

Tutte le strutture Allegroitalia adottano scrupolose misure di prevenzione per garantire la salvaguardia di ospiti e personale: termoscanner con il quale viene quotidianamente misurata la temperatura a dipendenti e clienti; ionizzatori per una pulizia approfondita delle camere e degli spazi comuni; speciali sistemi di erogazione di perossido di idrogeno per la sanificazione di scarpe e valigie. Tutti i membri dello staff, inoltre, sono forniti di guanti e mascherine protettive.