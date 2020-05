Uriach Italy: crescita a due cifre del fatturato

L'azienda, operante nei segmenti nutraceutica ed integrazione alimentale, nel 2019 realizza un +17% nei ricavi, diventando il 5° player nazionale

Uriach Italy ha chiuso il 2019 con un giro d'affari di 56.654.806 euro, registrando una crescita del 17% rispetto al 2018. Il 2019 è stato decisivo per l'azienda, per 2 ragioni: 1. la fusione con Laborest Italia, in cui erano confluite nel 2018 AR Fitofarma e Progine, che ha portato alla nascita del polo nutraceutico Uriach Italy.

2. la creazione delle due divisioni medical healthcare e consumer healthcare e la razionalizzazione della rete di vendita, con una ridistribuzione degli agenti e degli informatori scientifici per la classe medica a livello nazionale.

Grazie a questa strategia, Uriach Italy oggi occupa la 5° posizione nel mercato nutraceutico italiano su oltre 1.700 player: “Siamo estremamente soddisfatti di questi risultati. Il nostro obiettivo era raggiungere la soglia dei 50 milioni di fatturato e averlo abbondantemente superato ci conferma che il nostro piano di sviluppo è stato efficiente ed efficace – afferma Roberto Cassanelli, Country Director di Uriach Italy –. Il 2019 è stato un anno di operazioni importanti. Il 2020 porterà in eredità gli effetti della pandemia che stiamo già valutando, per affrontarla adeguatamente per contenerne gli effetti grazie alla solidità della nostra azienda e posizione”.

Nel 2019, il mercato della nutraceutica in Italia ha registrato un fatturato globale di 3,56 miliardi di euro, con un incremento del 3,6% a valore, registrando le prestazioni migliori all’interno del mercato otc nel canale di vendita farmacia (fonte Iqvia). Gli integratori alimentari continuano a registrare trend di vendita estremamente positivi, con un incremento nei fatturati del 3,6%.

Uriach Italy è un'azienda specializzata nel comparto nutraceutica e nella commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici. I prodotti Uriach sono venduti in più di 70 Paesi in tutto il mondo.