Il sistema di pagamento lanciato nel 2014 negli Stati Uniti sbarca anche in Italia, 16esimo paese al mondo dov’è possibile pagare con i device portatili della Mela. Apple Pay trasforma l’iPhone, dal 6 in poi, o l’Apple Watch, in una carta di credito in modalità contactless, usando il lettore di impronte digitali per essere autenticati, ma può anche utilizzato coma forma di pagamento sulle app o nei siti web compatibili (con i nuovi MacBook si può usare il sensore per le impronte digitali sopra la tastiera, con i modelli precedenti l’identificazione avviene con il touch ID dell’iPhone).

“L’Italia per noi è un mercato strategico perché ha una buona percentuale di Pos contactless, ovvero il 50%, che da oggi potranno utilizzare Apple Pay. Inoltre vedo una buona adozione nel food e lifestyle” ha affermato Jennifer Bailey vicepresidente di Apple che guida Apple Pay. La manager spiega che nell’ultimo anno “l’utilizzo del servizio è cresciuto del 450% del mondo e che i punti di forza sono semplicità, sicurezza e privacy”.

Nel comparto Gdo, Auchan, Simply Market, Esselunga, Carrefour, Lidl ed Eurospin, oltre a Old Wild West, Autogrill, La Rinascente, OVS, H&M, Leroy Merlin, Eataly, Sephora, Limoni, La Gardenia, Banzai/ePrice, Mondadori, Media World, Unieuro, ParkAppy, EniPay, Deliveroo, Lanieri, Giglio, Supermercato24, Stockisti, Saldi Privati, Monclick e naturalmente Apple Store, sono coloro che in Italia, online, sito e/app, e offline, accettano i pagamenti con Apple Pay.

Carrefour offre oggi ai suoi clienti in Italia il nuovo sistema di pagamento Apple Pay, funzionante sui dispositivi POS che presentano il logo Contactless, e che sono presenti in tutti i punti vendita Carrefour e nella maggior parte degli esercizi commerciali. Per poter utilizzare Apple Pay in Italia, non è necessario aprire un nuovo conto in banca, basta semplicemente richiedere la Carta PASS presso gli sportelli Carrefour Banca o sul sito www.carrefourbanca.it che funziona con tutti i terminali nel mondo del circuito Mastercard.

Anche Supermercato24, il primo player italiano della spesa online con consegna a casa anche entro un’ora, mette a disposizione dei suoi clienti Apple Pay, rendendo la spesa ancora più veloce. “Supermercato24, è nato dall’esigenza sempre più forte nella nostra società contemporanea di un servizio in grado di offrire uno dei valori più preziosi, il tempo – ha dichiarato Federico Sargenti, amministratore delegato di Supermercato 24. Siamo molto orgogliosi di essere una delle prime realtà italiane a poter offrire ai nostri clienti la possibilità di pagare anche con l’innovativo sistema Apple Pay in totale sicurezza”.

Il nuovo sistema di pagamento è disponibile anche da Unieuro, insegna italiana leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici. L'azienda, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per garantire ai propri clienti la migliore shopping experience, era da tempo alla ricerca di un nuovo sistema di pagamento mobile che garantisse semplicità e sicurezza sia per gli acquisti online che offline e che fosse in linea con il proprio approccio multi canale. “La nostra strategia è quella di offrire ai nostri clienti una shopping experience omni-canale - afferma Bruna Olivieri, chief omnichannel officer di Unieuro. Possono infatti acquistare nel nostro sito, utilizzando la nuova App oppure recandosi in negozio; siamo sempre disponibili a offrire loro nuove soluzioni tecnologiche utili a semplificare il processo di acquisto. Apple Pay è perfettamente in linea con il nostro approccio dal momento che rende i pagamenti semplici, rapidi e sicuri. Abbiamo deciso di integrare Apple Pay perché facilita e rende più piacevole l'esperienza di acquisto, sia online che offline”.

Anche da Sephora, che vuole mettere al primo posto la tranquillità del cliente, è disponibile l’innovativa formula di pagamento: l’introduzione di Apple Pay è una scelta al passo coi tempi e lo shopping diventa finalmente immediato e sicuro, da vivere in completa serenità con i device della vita di tutti i giorni.

Apple Pay è anche in libreria: Mondadori Store introduce il sistema nei propri punti vendita delle principali città italiane, semplificando la fase di acquisto e migliorando i tempi di chiusura della transazione, che avviene in pochi secondi avvicinando il proprio iPhone al lettore.

Semplice da installare Apple Pay permette agli utenti di continuare ad accumulare i premi e i bonus previsti dalla propria carta di credito o bancomat. Ed è utilizzabile anche per effettuare pagamenti contactless in negozio per coloro che possiedono iPhone SE, iPhone 6 e modelli successivi o Apple Watch.

Lo shopping online tramite applicazioni o siti web che accettano Apple Pay è semplice come utilizzare un solo dito: grazie al Touch ID, non è più necessario compilare manualmente lunghi form, né inserire informazioni per la spedizione o la fatturazione. Per pagare beni o servizi attraverso app o Safari, è possibile utilizzare Apple Pay con iPhone 6 e modelli successivi, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2, e iPad mini 3 e successivi. Il servizio è compatibile con Safari o con qualsiasi Mac (del 2012 o successivo) che lavora con macOS Sierra e permette di confermare il pagamento tramite iPhone 6 o modelli successivi, Apple Watch, oppure tramite Touch ID con MacBook Pro.

Sicurezza e privacy sono i punti cardine di Apple Pay. Quando si utilizza una carta di credito o di debito con Apple Pay, i numeri di carta non vengono memorizzati sul dispositivo né sui server Apple. Viene invece assegnato un Numero account specifico per il dispositivo, criptato e salvato in sicurezza nel Secure Element del proprio device. Ogni transazione è autorizzata con un codice di sicurezza dinamico univoco. Quando si utilizza una carta di credito o di debito tramite Apple Pay il numero della carta non viene registrato né sul dispositivo né sui server di Apple. Viene invece assegnato un codice univoco crittografato chiamato Device Account Number che viene salvato in sicurezza nel Secure Element del proprio dispositivo. Ogni transazione è autorizzata con un codice di sicurezza dinamico univoco.