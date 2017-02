I due centri commerciali Mongolfiera di Santa Caterina e Japigia a Bari sono passati al Fondo Urania (Serenissima) che sta investendo molto sul Sud Italia, in particolare Puglia e Basilicata

Si tratta dei centri commerciali Mongolfiera Santa Caterina e Mongolfiera Japigia, entrambi a Bari, e tutt'e due periferici, con Gla quasi equivalenti: rispettivamente 26.723 mq e 24.456 mq (fonte: Cncc). Insieme totalizzano 90 negozi. A venderli è il fondo Estense Grande Distribuzione (BNP Paribas Reim Sgr), proprietario delle gallerie; l'acquirente è il fondo Urania, che fa capo a Serenissima Sgr (Autostrade BresciaPadova), che ha investito 61 milioni di euro, metà dei quali finanziati da Unicredit.

Pare non sia un investimento one-off: Urania ha fino ad oggi investito in Puglia e Basilicata 150 milioni che dovrebbero salire a 300 milioni per la fine del 2017, diretti all'aquisizione di immobili nel settore alberghiero e commerciale.

Investimento sul Sud

L'operazione di Serenissima si inquadra in un contesto economico e commerciale molto particolare e contraddittorio, caratterizzato, da un lato, da una forte crisi della grande distribuzione alimentare in Puglia, crisi che colpisce non da ora gli ipermercati (Carrefour si è ritirato da diverso tempo, Ipercoop ha qualche problema, e anche Auchan Casamassima e Auchan Modugno non sono messe meglio, visto che da anni vanno avanti con contratti di solidarietà); ma nel contempo si registrano operazioni di grande sviluppo immobiliare, come il centro commerciale in progetto di fronte all'area Santa Caterina, portato avanti da un gruppo imprenditoriale di Noci (Fusillo), o come il GrandApulia, inagurato poco prima di Natale 2016, e che sta completando la commercializzazione proprio in queste settimane.