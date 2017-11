Cameo sostiene SOS Villaggi dei Bambini

L’azienda conferma il suo appoggio all’associazione che si occupa di aiutare i bambini con situazioni familiari difficili

“Fin dall’inizio -afferma Alberto De Stasio, direttore generale di Cameo-, abbiamo improntato la nostra collaborazione con SOS Villaggi dei Bambini all’insegna della continuità rinunciando a interventi spot e costruendo e condividendo con loro un progetto a lungo termine. Il nostro primo intervento ha permesso di rinnovare le cucine dei villaggi e poi sono seguiti altri progetti”. Cameo, azienda specializzata nel settore dei dolci, dessert e pizze, riconferma dunque il proprio sostegno all'organizzazione che aiuta i bambini privi di cure familiari o provenienti da cotesti difficili.

Cameo garantirà nel 2018 25 borse lavoro in Italia a ragazzi e ragazze che vivono in situazioni di disagio sociale o sono

in uscita dai percorsi di accoglienza

Oggetto della collaborazione 2018 è il progetto “Giovani Verso l’AutonoMIA” con il quale si intende sostenere i ragazzi nel passaggio dall’adolescenza all’indipendenza e rafforzare la capacità dei giovani in uscita dai percorsi di accoglienza di costruirsi una vita indipendente e assicurare loro un futuro professionale. Quest’anno Cameo garantirà 25 borse lavoro in Italia (di cui sei per il villaggio di Vicenza) a ragazzi e ragazze che vivono in situazioni di disagio sociale o sono in uscita dai percorsi di accoglienza. Il sostegno ai ragazzi avviene nell’ambito di applicazione della legge sull’apprendistato e tirocinio. “Crediamo fortemente nel valore del lavoro e dell’emancipazione dei giovani ragazzi dei Villaggi SOS: il nostro aiuto vuole accompagnarli nell’età adulta, dando loro gli strumenti per realizzarsi e riscattarsi”.

La collaborazione tra Cameo e SOS Villaggi dei Bambini inizia nel 2012 con il "Progetto Cucine", grazie al quale sono state acquistate, rinnovate o messe a norma 31 cucine all'interno dei villaggi. Poi con la realizzazione di un laboratorio di panetteria artigianale all’interno del villaggio di Vicenza e due rivendite di pane in città gestite da alcuni ragazzi e collaboratori del villaggio stesso. Oggi il laboratorio rifornisce anche numerosi bar, ristoranti e locali pubblici della città.

Giovani Verso l’AutonoMia si inserisce nell’ambito di Youth Can!, il programma globale di SOS Villaggi dei Bambini. “In un momento in cui ragazzi e ragazze in Italia faticano a trovare la loro strada -dichiara Maria Grazia Lanzani Rodríguez Y Baena, presidente Italia di SOS Villaggi dei Bambini-, la partnership con Cameo ci riempie di orgoglio ed è una spinta fortissima a fare sempre di più e a farlo sempre meglio. SOS Villaggi dei Bambini Italia punta a garantire, entro la fine del 2019, formazione e accompagnamento nella fase di inserimento lavorativo a un totale di 150 ragazzi e ragazze”. La collaborazione coinvolge anche i dipendenti di Cameo che danno il loro contributo attraverso forme di volontariato donando un’intera giornata lavorativa allo svolgimento di attività pratiche e operative a supporto delle esigenze dei singoli villaggi