Campari: approvato il bilancio di esercizio 2016

L’Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano ha approvato oggi, in sede straordinaria, il frazionamento delle 580.800.000 azioni ordinarie in circolazione da nominali € 0,10 ciascuna che costituiscono l'attuale capitale sociale, in 1.161.600.000 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali € 0,05 ciascuna, da assegnare nel rapporto di 2 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. Le nuove azioni avranno godimento 1 gennaio 2016; l'attuale capitale sociale versato di € 58.080.000 rimarrà invariato. L’operazione di frazionamento verrà eseguita entro la prima metà del mese di maggio 2017.

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2016 di € 0,045 per azione risultante dal frazionamento azionario. Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 maggio 2017