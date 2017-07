PACKAGING

L’utilizzo dei fusti in Pet sfiora il 90% (+7% rispetto al 2015), dato che conferma lo spostamento nel mix di formati verso il sistema di spillatura senza anidride carbonica aggiunta con il sistema brevettato DraughtMasterTM.

Con questo sistema Birrificio Angelo Poretti ha tagliato le emissioni in atmosfera di 10.607.300 kg di CO2 (+468% rispetto al 2011) che equivalgono all’anidride carbonica che assorbirebbero circa 424.300 alberi. Questi alberi occuperebbero una superficie pari a 1.443 campi di calcio o anche 624 Piazza Duomo. RIFIUTI

Il 100% dei rifiuti prodotti in stabilimento è andato al recupero. Nel 2016 sono tornate in esercizio parti del vecchio impianto di depurazione delle acque dismesso nel 2006: il resto dell'impianto è stato rimesso in funzione nel 2017 dopo interventi di manutenzione e modifica. "Grazie a questo investimento, l’azienda restituisce all’ambiente acqua di qualità molto vicina a quella prelevata" commenta Alberto Frausin, amministratore delegato Carlsberg Italia. SALUTE E SICUREZZA

Si estende il coinvolgimento dei dipendenti, in particolare dello stabilimento, in tutte le fasi della prevenzione. Il numero di audit nei diversi reparti è aumentato di quasi il 30%, è stata rafforzata la procedura NearMiss per la riduzione dei rischi d’incidenti, con l’introduzione del Tag Rosso, un cartellino che i dipendenti posizionano ben in vista nel punto in cui è presente un potenziale pericolo incrementando il livello d’attenzione.

Grazie a questa novità le segnalazioni sono aumentate del 46% (vs. 2015) a testimonianza di maggior attenzione e coinvolgimento.

CONSUMO RESPONSABILE

Last but not least, perché la birra è oggi l'alcolico più diffuso e social in termini di mass&binge drinking. È l'area con la maggiore impronta comunicativa, anche se con la sostenibilità in senso tecnico ha un'attinenza marginale.

Rientra in quest'area il simbolo Don’t Drink & Drive sulle etichette delle diverse birre per aiutare ulteriormente i consumatori a compiere scelte consapevoli. Questa attività contribuisce all’impegno di Carlsberg Group di riportare queste informazioni sull’80% dei volumi di birra prodotti in Europa Occidentale entro la fine del 2017.