Carrefour implementa il progetto #1000giornizerofame

#takeaction: per il secondo anno il retailer si impegna con NutriAid a contrastare la malnutrizione infantile

Per la serie brand #takeaction in campo sociale arriva l'ultima azione di Carrefour Italia in questa direzione. Il retailer continua infatti anche quest'anno ad impegnarsi nel progetto #1000giornizerofame, che nel 2016 ha permesso di donare 65mila euro a favore dei programmi nutrizionali e dell’emergenza siccità in Kenya.

L’impegno dei collaboratori Carrefour Italia a favore di Nutriaid International si concretizza nel 2017 con la vendita del calendario 2018 realizzato direttamente dalle hostess di cassa. Lo strumento supporterà anche la realizzazione di “Near Me”, un ospedale per bambini in Senegal.