Carrefour: nel terzo trimestre 2017 vendite a +1,9%

Fatturato a 21,9 miliardi di euro per il gruppo, che porta il totale dei primi nove mesi a +2,8% (cambio costante)

Risultati positivi per gruppo Carrefour nel terzo trimestre del 2017, che registra vendite in aumento dell'1,9% a tassi di cambio costanti (+0,4% a tassi di cambio corrente) e corrispondenti a 26,4 miliardi di euro.

Una crescita che porta a +2,8% l'incremento di fatturato dei primi nove mesi (+4,1% a tassi di cambio corrente), che nello stesso periodo arriva così a un totale di 78,5 miliardi di euro.

Sempre nel terzo trimestre, al leggero decremento dei risultati in Francia fa da contraltare il segno più in Europa e America Latina, mentre l'Asia è in negativo con la Cina al traino del ribasso (-0,3%). Per quanto riguarda nello specifico l'Italia si registra un leggero calo (-0,5%) che tuttavia non inficia la positività dei primi nove mesi (+1,1%). A seguire le variazioni del terzo trimestre per area.

Continua anche l'apertura di nuovi store che va di pari passo alla chiusura di quelli meno performanti. Da giugno a settembre 2017 l'aumento complessivo è di 104 punti di vendita.