Carrefour per lei, il progetto a sostegno della parità di genere

Carrefour coinvolge tutti i punti di vendita della rete a sostegno di UN Women, l'Entità delle Nazioni Unite per la parità di genere e la tutela dei diritti delle donne

In tutti i punti di vendita Iper, Market e Express di Carrefour, per il mese di maggio, sarà avviato il progetto Carrefour per lei a sostegno di UN Women, l'Entità delle Nazioni Unite dedicata alla parità di genere e la tutela dei diritti delle donne.

Si potrà sostenere l’iniziativa acquistando nei negozi dell’insegna e online sul portale Carrefour.it i prodotti floreali contrassegnati dal cartellino Carrefour per lei. Sono disponibili Phalaenopsis, Roselline e Calle. I fondi raccolti verranno destinati all’implementazione di progetti a sostegno delle donne e contro la violenza di genere e all'eliminazione di discriminazioni e barriere in campo sociale, economico e politico che oggi penalizzano il mondo femminile.

Eric Uzan, ceo Carrefour Italia, dichiara: “Carrefour per lei rappresenta per noi di Carrefour Italia un progetto importante che ci dà la possibilità di veicolare anche all’esterno messaggi di uguaglianza e parità di genere che già contraddistinguono i valori alla base delle politiche di gestione delle risorse umane interne al Gruppo”. Simone A. Ovart, presidentessa UN Women, Comitato Nazionale Italia, aggiunge: “Il Comitato ha, ormai da molti anni, intrapreso una politica proattiva, volta ad eliminare tutte le forme di discriminazione e a promuovere le carriere delle giovani manager. Oltre ad avere sottoscritto i Women’s Empowerment Principles, documento elaborato dal Global Compact delle Nazioni Unite in collaborazione con UN Women e volto a valorizzare il ruolo della donna nell’impresa a tutti i livelli, è anche promotore dell’innovativo movimento HeForShe, in cui gli uomini e ragazzi vengono finalmente coinvolti in prima linea nel percorso verso la parità di genere”.