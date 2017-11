Checkpoint Systems collabora con Fico Eataly World

Checkpoint Systems, leader mondiale per le soluzioni di disponibilità della merce e prevenzione delle perdite nel settore retail, annuncia la collaborazione con Fico Eataly World per l’implementazione del programma di prevenzione delle perdite EAS abbinato ad Evolve-Store 2.5 .

"L’accordo con Fico segue la partnership che da lungo tempo Eataly ha con Meto – ha dichiarato Alberto Corradini, country manager Italia Checkpoint Systems - distributore autorizzato Checkpoint. Siamo orgogliosi di lavorare con Fico EatalyWorld, una nuova eccellenza del territorio, per garantire la prevenzione delle perdite e una migliore disponibilità della merce”.

In effetti, i 100.000 mq della Fabbrica Italiana Contadina dedicati alle eccellenze del Made in Italy, suddivisi per tematica e filiera, con più di 100 botteghe artigiane tradizionali, rappresentano un format innovativo, ma anche una grande sfida per i responsabili della sicurezza.

Fico Eataly World ha deciso per questo di affidarsi alla tecnologia Checkpoint, installando antenne antitaccheggio in plexiglass della gamma Evolve G35, a basso impatto visivo, e integrando l’hardware con un sistema di gestione allarmi remotizzato, Evolve-Store 2.5. Vista l’ampia superficie su cui si sviluppa il parco bolognese, infatti, diventa di fondamentale importanza gestire, da parte del personale addetto alla sicurezza, l’investimento EAS con un’applicazione che permetta di tenere sotto controllo la gestione e la localizzazione immediata degli allarmi direttamente dal proprio smartphone.

Un ulteriore supporto al personale è fornito dall’app Evolve-Store 2.5, che offre la possibilità di richiedere assistenza in cassa in caso di necessità, minimizzando così le ripercussioni sull'esperienza d’acquisto del cliente finale.

Infine, Fico Eataly World ha deciso di ricorrere al servizio di Telemanutenzione proattiva di Checkpoint: con questo servizio, tutti i dispositivi connessi ad Evolve-Store comunicano autonomamente il proprio stato in tempo reale alla piattaforma SmartControl, che identifica e risolve eventuali anomalie, prevenendo le richieste di assistenza tecnica sul punto vendita e riducendole del 50%.