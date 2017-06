Coop rassicura i consumatori con le #CoopTime Stories

Si intitola Sott'acqua la prima delle #CoopTime Stories firmata dal regista Cristian Natoli, che cerca di dare vita a un racconto di emozioni in meno di 3 minuti. Al centro della nuova comunicazione lanciata dal retailer si trovano persone accomunate da paure e insicurezze diverse, che riescono tuttavia ad affrontare e superare grazie al supporto di qualcuno di caro.

Il filmato è on air sui canali social della cooperativa, con particolare focalizzazione su Facebook. Il video cerca un linguaggio squisitamente narrativo -e ovviamente emozionale- che punta a distanziarsi dall'effetto promo. Il parallelismo, naturalmente, è tra la funzione di sostegno e rassicurazione degli affetti presenti nella nostra vita e quello dell'insegna, che si propone come partner quotidiano continuando a spingere sul tema della sicurezza (si pensi anche all'ultimo spot lanciato per la private label).