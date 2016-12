Dall’inserimento dei lavoratori diversamente abili al sostegno alle zone terremotate, passando per le scuole. Brand e retailer scendono in campo con iniziative di Csr più o meno articolate, che cercano un nuovo legame con le comunità e il territorio.

Nessun uomo è un’isola, sosteneva Thomas Merton. Vale anche per le aziende? Sembra proprio di sì e sembra che loro stesse se ne stiano sempre più accorgendo, a partire dalla grande distribuzione che, forte di punti di vendita fisici in un mondo per metà virtuale, coltiva il valore dell’interazione territoriale.

Da iniziative di Csr più articolate e integrate all’identity, passando per donazioni contestualizzate come quelle alle zone d’Italia recentemente terremotate: brand e retailer fanno a gara di solidarietà e si impegnano a comunicarla con maggior determinazione. Non si tratta solo di una forma di marketing –che è comunque un’attività più che lecita- ma di un nuovo modo di essere presenti oltre gli asset prezzo-convenienza in un mondo iper-connesso, complesso e con ancora i postumi della recessione.

Se non lo chiamiamo marketing sociale è perché, come spiega il guru Philip Kotler, quest’ultimo indica un’attività diversa, ovvero:

L'utilizzo delle strategie e delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accettare, modificare o abbandonare un comportamento in modo volontario, al fine di ottenere un vantaggio per i singoli individui o la società.

Raccolte fondi e attività similari non rientrano propriamente in questa categoria, mentre tutte le recenti azioni che invitano ad esempio a ridurre lo spreco alimentare sì. Vediamo ora una breve rassegna delle ultime operazioni solidali attivate dai player italiani (in ordine alfabetico):