Edinburgh St James, con i suoi quasi 80.000 mq di Gla, ristoranti, cinema, grandi magazzini e hotel di lusso, diventerà il polo attrattivo di Edimburgo, una città che sta scalando i vertici della classifica delle città Uk più amate dai turisti.

TH Real Estate, rappresentato da Jll, ha firmato un accordo preliminare con Roomzzz Aparthotel (assistito da Christie and Co.) per i 158.000 mq del centro Edinburgh St James, a completamento dell’offerta premium che include residenziale, hotel e cinema, alla base di questo sviluppo del valore di un miliardo di sterline.

L’accordo è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di annunci relativi all'Edinburgh St James che ha attirato marchi di primo livello in quello che TH Real Estate definisce il più grande progetto di rigenerazione a destinazione d’uso retail e mista in corso in UK.

"Con più di 1,5 milioni di visitatori internazionali che raggiungono la città ogni anno, Edimburgo si conferma una scelta valida per gli operatori del leisure nazionali e internazionali -commenta Ed Webb, Director of Development Management TH Real Estate- ed Edinburgh St James gode di una posizione unica, con mezzi di trasporto che offrono accesso a un bacino di 1,9 milioni di utenti, e una capacità di spesa pari a 4,5 miliardi di sterline.

L’Aparthotel, così come il W Edinburgh, l’Everyman Cinema, i ristorante sul rooftop, i café, i bar, i negozi, gli spazi pubblici e gli appartamenti, creeranno insieme una meta attrattiva, che darà accesso a una vista unica sulla città, un posto ricercato da residenti e visitatori".

"Edinburgh St James è destinato a diventare la nuova meta retail più cool della città -aggiunge Naveen Ahmed, ceo di Roomzzz- perché fra le altre cose è ben collegato: è quindi la location perfetta per il lancio del primo aparthotel in Scozia di Roomzzz. L’espansione nella capitale scozzese è un traguardo importante per Roomzzz che sta cercando di incrementare il suo portafoglio di aparthotel di lusso in UK".

Edimburgo, capitale cosmopolita..d'Europa

La firma di quest’ultimo contratto di affitto per uno dei maggiori marchi dell’hotellerie UK rafforza la reputazione di capitale cosmopolita di cui già gode Edimburgo, favorendo l’ascesa del settore turistico della città, che con un valore di circa 1,32 miliardi di sterline, è seconda in UK solo a Londra, ma punta ad arrivare a quota 1,5 miiardi di sterline entro il 2020.

L’Edinburgh St James accrescerà il potenziale del mercato di Edimburgo del 13%, inserendo la città nell’1% delle destinazioni europee top (Fonte: CACI report 2017 commissionato da TH Real Estate).

A tre minuti dalla stazione

Situato in centro città, Edinburgh St James diventerà un retail hub per Edimburgo. Vicinissimo ai collegamenti con i principali mezzi di trasporto su rotaia e gomma (ferrovie, tram e autobus), la struttura si trova a tre minuti a piedi dalla stazione di Waverley. Quando il centro sarà pronto nel 2020, i visitatori potranno raggiungere direttamente Edinburgh St James con un bus o un tram.

Gli hotel si affiancano a 86 nuovi negozi disposti sui 4 piani di Edinburgh St James, tra i quali ci sarà un flagship store Next, uno dei più noti marchi inglesi, di 4.645 mq.

Oltre a Next, vi sarà John Lewis, che ha portato avanti la propria attività anche nella fase di costruzione.

Edinburgh St James svilupperà 78.968 mq di spazio retail, a completamento dell’offerta di shopping premium del vicino retailer di lusso Harvey Nichols, che è il magnete della via dello shopping premium di Multrees Walk.

Non retail. L'Edinburgh Saint James ospiterà un Everyman, cinema-boutique con 5 schermi, che insieme ai 20 nuovi ristoranti faranno di Edinburgh St James un luogo attrattivo non solo per l'offerta commerciale, e non solo di giorno.

Con tre nuove piazze Edinburgh St James diventerà parte integrante dell’attuale paesaggio urbano e del Festival di Edimburgo. Saranno poi realizzati 150 appartamenti e 1.600 posti auto. Tutto questo contribuirà a far entrare Edimburgo nella top ten delle città UK del retail.

Con il suo aparthotel di 73 stanze, Roomzzz ha assunto una posizione di primo piano nell’Edinburgh St James: è l’ultimo dei brand legati all’ospitalità ad annunciare la propria adesione al progetto, dopo l’annuncio che W Hotels aprirà W Edinburgh, il suo primo hotel in Scozia, un 5 stelle che avrà un ruolo cardine nel progetto di sviluppo.

W Edinburgh ha firmato per ulteriori 39 stanze in aggiunta alle 214 inizialmente previste.

Già presente nei centri di alcune delle città più vivaci del Regno Unito, come Londra, Newcastle, Leeds e Manchester, Roomzzz Aparthotels offre una combinazione di servizi offerti dagli hotel boutique e dagli appartamenti ammobiliati. È una soluzione alternativa per chi viaggia per lavoro o per piacere (rarissimissimamente le due cose si sposano) e gli ospiti vi possono trascorrere una notte sola o un anno intero.

Dalla terrazza (rooftop) e dai vari balconi si apre una vista panoramica "breathtaking" sulla città che si estende fino al punto più alto di Edimburgo, Arthur’s Seat.