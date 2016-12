F&M, nata trentacinque anni fa in Veneto, ha di recente seguito l'interior design del grande magazzino sviluppato all'interno dello storico Fondaco dei Tedeschi a Venezia. La società di Sandro Favero lavora sul duplice fronte della progettazione di negozi e del supporto tecnico-edilizio per la gestione dell'hardware retail (impianti, ambiente) e delle riqualificazioni di edifici anche storici

Del "luxury department store" (grande magazzino di lusso) creato all'interno di un palazzo storico (e prima abbandonato) di Venezia, il Fontego dei Tedeschi, gruppo F&M di Mirano (Ve) ha curato non solo gran parte del design interno, ma anche le soluzioni impiantistiche. Più precisamente, F&M Ingegneria ha seguito e gestito la progettazione architettonica esecutiva, il "cost management" e il coordinamento della sicurezza.

L'anima di F&M, ossia il nucleo storico, è di matrice ingegneristica: Sandro Favero, ingegnere civile edile, fondò 35 anni fa la società F&M Ingegneria. Nel tempo, la società ha sviluppato e ampliato i terreni e le competenze professionali entrando nel settore Retail e nel mercato emergente dei paesi medio-orientali: sono così nate F&M Retail e F&M Middle East. Le attuali sedi di F&M sono dunque a Mirano (Ve), Milano, Colonia, Pechino, Podgorica (Montenegro), Doha (Qatar) e Muscat (Oman).

F&M Ingegneria è specializzata in soluzioni progettuali nell'ambito dell’ingegneria civile, delle infrastrutture, del project management e della sostenibilità. Lavora a tutto campo, dalla riqualificazione di grandi aree al restauro di edifici storici, come la Basilica Palladiana a Vicenza; dalle opere infrastrutturali (centri logistici, terminal aeroportuali e ferroviari, porti, strade, ponti ed opere in sotterraneo) alla realizzazione di grandi edifici a destinazione pubblica come le strutture sanitarie, sportive, i luoghi di culto e per l’istruzione; e infine centri commerciali, settore nel quale ha collaborato con Auchan.

Nelle società del Gruppo lavorano complessivamente un centinaio di persone, 80 delle quali nella splendida e verde sede di Mirano (Venezia).

F&M Retail GmbH, nata a Colonia nel 2001, è specializzata nei servizi tecnico-architettonici-progettuali per il settore retail. Nel 2015 viene costituita F&M Retail S.r.l., con sede in Italia, per consolidare la propria presenza a fianco di retailer italiani e internazionali. Entrambe le società realizzano progetti di interni di alta qualità e dal design sofisticato per una clientela internazionale che opera nei più svariati settori: moda-lifestyle, alimentare e non-food, e real estate. Il luxury department store ricavato all'interno dello storico Fondaco dei Tedeschi è appunto l'esempio più recente e fra i più belli.

F&M Retail lavora a 360° su tutta la filiera, dall'edilizia alla consulenza immobiliare, compresi pilotage e commercializzazione.

Fra le insegne con le quali ha firmato e seguito progetti ricordiamo Lumberjack Pitti Firenze, Twin-Set Venezia, in Italia; Apple, Colonia, MaxMara Monaco in Germania; ma ha progettato alcuni negozi per Nespresso, e Kiko (Percassi). Ha realizzato i negozi di Bottega Veneta e Valentino a Dubai.

F&M Middle East ha mosso i primi passi a Muscat, in Oman, nel 2012. Negli ultimi anni ha realizzato masterplan per aree a destinazione mista (logistico-industriale, direzionale, commerciale, alberghiero-ricettivo ed ospedaliero). Nel 2015 si è costituita la società di diritto omanita: attualmente lavorano in Oman 20 professionisti. Dal primo progetto F&M Middle East ha ricevuto incarichi di progettazione da grandi sviluppatori immobiliari omaniti, pubblici e privati. Tra i progetti più recenti spicca il polo logistico Khazaen, di cui F&M Ingegneria ha progettato il masterplan e le infrastrutture della prima area logistica collegata a una smart city in Oman.

I servizi di F&M Ingegneria