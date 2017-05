Intervistato da noi a margine del convegno The precision retailing, moderato dalla direttrice di Mark Up Cristina Lazzati nel corso dell'evento Seeds & Chips 2017, il sales and marketing director di Carrefour Italia racconta il significato di innovazione per la catena.

Un termine che secondo Grégoire Kaufman non è tanto relazionato alla tecnologia quanto alla ripresa di un contatto più profondo con il cliente e con le radici del retail, a partire dal mercato rionale.