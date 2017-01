IRI e New Line Ricerche di Mercato annunciano la loro partnership in Italia

IRI - Information Resources, Inc. , leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del Largo Consumo e sullo shopper, nelle analisi predittive e nella generazione di insight strumentali alla presa di decisioni e New Line Ricerche di Mercato, azienda specializzata in analisi di mercato, consulenza e report per le Farmacie Italiane, le cooperative di Farmacisti, i Consorzi, i Gruppi d’acquisto e le aziende che operano nel canale farmaceutico, annunciano la sigla di un accordo di collaborazione finalizzato ad offrire al mercato Consumer Health servizi di informazione e consulenza che consentono di analizzare e monitorare al meglio le dinamiche del comparto in Italia.

“New Line Ricerche di Mercato è riconosciuta essere un’azienda molto competente nel mercato delle farmacie - ha commentato , amministratore delegato di IRI in Italia. Questa partnership permetterà di offrire un immediato cambiamento nel valore della nostra offerta grazie ad una visione unica e completa di tutte le dinamiche che caratterizzano il mondo del Consumer Health grazie alla possibilità di sfruttare competenze complementari nei canali della grande distribuzione organizzata e della farmacia”.

“IRI è leader nel settore del largo consumo, con una forte competenza sul retail e sui big data – ha aggiunto Gabriele Pierani, presidente di New Line Ricerche di Mercato. Questa partnership ci aiuterà a rafforzare le nostre posizioni in Italia, con l’integrazione delle rispettive competenze. Ma, proprio grazie alla sua dimensione internazionale, IRI ci permetterà anche di affacciarci al mercato europeo”.

L'accordo, di fatto, potenzia le rispettive competenze delle due società, e le pone come partner strategici ideali per tutte le aziende che operano nel settore del Consumer Health sia sul fronte produttivo che distributivo: i clienti possono accedere ad un portafoglio completo nel mercato di soluzioni integrate di dati, analisi e consulenza. La sinergia delle esperienze maturate nei canali mass market e farmacia consente di mettere a disposizione degli operatori una completa visione d’insieme delle dinamiche del mercato indispensabile per gestire le attività di marketing, vendita e trade marketing con maggiore confidenza ed efficacia.