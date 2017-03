Neinver, che in Italia gestisce gli Outlet Centre di Vicolungo e Castelguelfo, ha concluso il processo di ricertificazione BREEAM In-Use per tutti i centri che gestisce in Europa da almeno 2 anni. Questo processo ha comportato la valutazione di 18 centri tra 2016 e inizio 2017

Famosa in Italia per i suoi Outlet Centre (The Style Outlets) a Vicolungo-Novara e Castelguelfo-Bologna, Neinver, secondo operatore europeo nel settore degli outlet e primo in Spagna e Polonia, ha concluso il processo di ricertificazione BREEAM In-Use per tutti i centri che gestisce in Europa da almeno 2 anni. Questo processo ha comportato la valutazione di 18 centri tra 2016 e inizio 2017: i punteggi assegnati sono cresciuti per il 92% degli outlet. I risultati riflettono l'impegno della società spagnola per migliorare l'assetto e la gestione degli asset sotto il profilo della sostenibilità e dell'efficienza energetica.

Già dal 2013 Neinver ottenne per prima una certificazione BREEAM In-Use (specifica per gli edifici operativi da almeno due anni) per il suo intero portafoglio di outlet in Europa.

In Italia, i due centri gestiti dalla società, Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets - hanno migliorato il rating per la gestione degli edifici da "Buono" a "Molto buono".