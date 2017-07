Un milione di ingressi in 30 giorni: Oriocenter festeggia con questo record di afflusso visitatori il primo mese dall’inaugurazione dell'ampliamento che ha portato il centro commerciale di Orio al Serio a una superficie complessiva di 105.000 mq con 280 insegne.

Il mese di giugno fa solitamente registrare un minor traffico di persone nei centri commerciali per via dell'inizio saldi: quindi la novità dei negozi e dei servizi inaugurati nell'extension di Oriocenter ha amplificato il richiamo: fra le novità, Emporio Armani, Liviana Conti, & Other Stories e Coach, la ristorazione internazionale abbinata a spettacoli cinematografici con Uci Cinema e il suo schermo Imax più grande in Europa, 490 mq. Uci Cinema, accanto alla programmazione consueta, ha trasmesso anche la diretta del concerto di Vasco Rossi di sabato 1 luglio.

Alcune insegne esordiscono sul mercato italiano come il ristorante giapponese Wagamama, il marchio americano Under Armour.

Fra le strutture non retail si segnala NH Hotel (4 stelle) e la Smart Clinic del Gruppo ospedaliero San Donato, dotata anche di sala operatoria per piccoli interventi.

Anche a Oriocenter sono partiti i saldi. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media, a livello nazionale, per i saldi relativi ad abbigliamento e calzature circa 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.