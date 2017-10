Pedon si aggiudica di nuovo l’Anuga Taste Innovation Award

Pedon, player mondiale nel settore di cereali, legumi e semi, partecipa ad Anuga, la manifestazione del mondo food in programma dal 7 all’11 ottobre a Colonia. In occasione del salone, Pedon presenta al pubblico internazionale le principali linee di prodotto, frutto della continua innovazione dell’azienda e che rispondono alle esigenze del consumatore moderno.

Riflettori puntati sulle due nuove referenze della pasta di legumi More Than Pasta, in particolare sugli Spaghetti di lenticchie gialle premiati per l’innovazione durante l’Anuga Taste Innovation Show. A questi si affiancano la linea Happy Veggie che si amplia con due prodotti ready-to-eat pronti in 90 secondi e la gamma I salvaminuti nella versione senza glutine. Un’offerta sempre più ampia senza rinunciare alla qualità e alla naturalità.

Non solo esposizione, ma anche degustazione: per tutta la durata della fiera, infatti, la cucina presente all’interno dello stand realizzerà numerose ricette per raccontare tutta la versatilità, la praticità e il gusto delle proposte Pedon.