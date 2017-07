Profilo degli italiani a colazione, tra false credenze e nuovi trend

I risultati dell’indagine realizzata dall’Osservatorio Doxa – Aidepi

Le fake news e le nuove tendenze di consumo influenzano anche il primo pasto della giornata, che per gli italiani resta tuttavia una certezza. A fare colazione ogni giorno è infatti il 93% della popolazione, come conferma una ricerca dell’Osservatorio Doxa – Aidepi.

I dati indicano che il 61% dei consumatori nel nostro Paese ritiene che sia migliore una colazione super proteica, mentre il 40% pensa sia corretto eliminare i carboidrati. Come riporta lo studio, invece, secondo i nutrizionisti questi ultimi dovrebbero essere l’ingrediente principale del pasto mattutino, a conferma di una disinformazione spinta dal mondo online.

"La ripartizione più corretta è data dal 70% di carboidrati, il 20% di proteine e il 10% di grassi", spiega Michelangelo Giampietro, nutrizionista e medico dello sport.

Il 73% degli italiani ritiene invece che i grassi presenti nei tradizionali prodotti da colazione come biscotti e dolci da forno sarebbero da eliminare completamente .

. Tra le altre credenze che riscuotono un alto grado di apprezzamento c’è la convinzione, per 1 italiano su 2, che le bevande a base vegetale siano più salutari del latte vaccino, mentre 1 consumatore su 3 ritiene che il senza glutine sia la scelta migliore per tutti.

“Comportamento, non ci stancheremo di ripeterlo, sbagliato. Il glutine è un componente naturale del grano e di altri, ma non tutti, i cereali. I processi di eliminazione comportano, inevitabilmente, l’aumento di altre componenti e il rischio è di avere una dieta più ricca in grassi. Non ci sono al momento studi che documentino i benefici di una dieta senza glutine per chi non è celiaco o non manifesti un’ipersensibilità a certi alimenti”, ribadisce il dott. Giampietro, evidenziando ancora una volta quanto sia fondamentale che la stessa industria alimentare investa in una comunicazione educativa.

La fiducia assoluta nei super food, come bacche di gojii e zenzero, per avere più energia al mattino è un altro elemento che accomuna il 60% degli italiani. Non solo: il 55% del campione reputa acqua e limone un espediente utile per dimagrire al mattino, abitudine che non sembra poggiare su fondamenta oggettive.

La domanda per chi produce, ancora una volta, torna ad essere: quanto è giusto assecondare e cavalcare questi trend?