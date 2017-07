Roncadin: al via la nuova campagna su Radio 24

È iniziata su Radio24 la campagna radiofonica di Roncadin, l’azienda friulana specializzata in pizze surgelate di alta qualità che a inizio anno ha inaugurato un’operazione di lancio per il proprio brand nella GDO italiana. "Con gli spot in radio puntiamo a farci conoscere e ricordare dagli italiani, associando i nostri prodotti, pizze genuine e di qualità, con le più classiche situazioni che si verificano in ogni famiglia quando è il momento di cenare insieme" - spiega l’amministratore delegato Dario Roncadin.

Quattro diversi spot, della durata di 5”, andranno in onda a rotazione per sei settimane durante i programmi Segnale Orario e Strade in Diretta. Gli spot dipingono con poche battute le situazioni tipiche che si verificano in famiglia quando bisogna preparare un pasto, e magari si hanno poco tempo o poche idee, qualcuno è in ritardo oppure i bambini hanno poca voglia di unirsi alla cena. La soluzione è nel banco freezer: le pizze Roncadin sono una buona idea per abbinare comodità e gusto, con le loro materie prime di alta qualità, la lievitazione di 24 ore con meno dell’1% di lievito, la farcitura a mano e la cottura in forno a legna su pietra.

Gli spot su Radio24 fanno parte dell’operazione rebranding avviata a inizio anno da Roncadin, con la presentazione del nuovo logo e la definizione di quattro linee di prodotto, rinnovate nel packaging e nelle ricette. “L’obiettivo strategico è di diventare nel medio-lungo termine un brand di successo protagonista della Gdo italiana” conclude Dario Roncadin.