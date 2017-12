Shi's, il ristorante stile "urban japanese" acquisito da Cigierre nel 2015, prevede per il 2018 altre 8-10 aperture in Italia, che si aggiungeranno ai 12 locali già aperti

Anche nel 2018 proseguirà su scala nazionale lo sviluppo di Shi’s, l'insegna italiana che identifica la catena di ristoranti stile "urban japanese": quest’anno ha aperto 7 nuovi locali. In meno di due anni ha raggiunto i 12 ristoranti.

Questo marchio è entrato nel 2015 nella scuderia Cigierre, gruppo leader nella ristorazione nel nostro Paese con sede a Tavagnacco (Ud), che ha sviluppato complessivamente 5 concetti (Old Wild West, America Graffiti, Pizzikotto, Wiener Haus e Shi’s) e oltre 300 locali gestiti direttamente o in franchising.



Cigierre ha supportato l'espansione di Shi’s su tutto il territorio nazionale: Orio al Serio (Bg), Ferrara, Marcianise (Ce), Cagliari, Martignacco (Ud), Trieste e (entro dicembre 2017) Modena sono i locali che nel 2017 si sono aggiunti a Udine, Pordenone, Trento e Milano. In tutto sono circa 200 i nuovi assunti nell’ultimo anno in Italia.

L'ambiente di Shi's è rivestito con tocchi e riferimenti giapponesi di stile contemporaneo. Alle pareti, il Sol Levante reinterpretato in chiave non convenzionale, come la cucina Shi’s, che trae ispirazione dall’Oriente per poi aprirsi a influenze italiane e internazionali.

"A uno spiccato interesse verso i sapori del Giappone, il mercato ha risposto talvolta con una ristorazione orientata più verso la quantità che la qualità -commenta Cigierre- il successo di Shi’s risiede invece nella capacità di rendere accessibile un pranzo o una cena giapponese a tutti i gusti e le tasche, ma senza rinunciare a qualità e freschezza degli ingredienti: pesce crudo o cotto, tempura, carne, verdura e frutta".

Nel menù spiccano anche piatti caldi come ramen, gyoza e secondi alla griglia, tartare di pesce fresco e dolci prelibati, come il nuovo Choco Dorayaki.

Shi’s è attenta anche ai più piccoli per i quali è a disposizione il Menù Baby.

Fra i piatti più richiesti: il ramen e le moltissime varianti di uramaki, fra le quali Uramaki Tiger, una combinazione di gambero in tempura, salmone, avocado, riso, phila e salsa teriyaki.

Previsti anche l'asporto e la consegna a domicilio (take-away, delivery): si ordina sul sito.