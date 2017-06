Gruppo Ospedaliero San Donato inaugura oggi 1.000 mq di Smart Clinic all'Oriocenter: è la seconda struttura di questo tipo in un centro commerciale, dopo quella di Stezzanoro. Ospiterà 19 ambulatori, un’area dedicata alla diagnostica per immagini, con possibilità di scaricare referti di laboratorio e radiologici direttamente on line, una palestra per la fisioterapia e box per le terapie fisiche

Dopo Corpore Sano Smart Clinic, struttura sanitaria aperta tre anni fa all’interno del centro commerciale "Le Due Torri" a Stezzano, Gruppo ospedaliero San Donato (18 ospedali, 17 in Lombardia, tra i quali l’Irccs Ospedale San Raffaele) fa il bis con l'inaugurazione della seconda Smart Clinic in un centro commerciale. Questa volta a Oriocenter, uno dei più grandi centri commerciali italiani, di fronte all’aeroporto internazionale "Il Caravaggio" a Orio al Serio (Bg).

Su una superficie di quasi 1.000 mq la nuova Smart Clinic presenta 19 ambulatori, un’area dedicata alla diagnostica per immagini, con possibilità di scaricare referti di laboratorio e radiologici direttamente on line, una palestra per la fisioterapia e box per le terapie fisiche.

L'investimento è pari a 3 milioni di euro per realizzare strutture e installare apparecchiature elettromedicali. La Smart Clinic sarà aperta tutti i giorni, sabato e domenica compresi.

Commenta Giancarlo Bassi, Presidente del Consorzio Operatori di Oriocenter: "Dopo le inaugurazioni dell'ampliamento di 35.000 mq e dello schermo Imax più grande d’Europa, diventiamo oggi il primo centro commerciale in Italia che offre con la Smart Clinic una sala operatoria per piccoli servizi di chirurgia oltre all’ampia gamma di servizi di diagnostica. Un servizio che sottolinea il posizionamento Big e Unique di Oriocenter".

Invariato il concept: "Siamo stati i primi a proporre una sanità smart -commenta Paolo Rotelli (foto principale: il terzo da sinistra), Presidente del gruppo ospedaliero San Donato- sia nell’accesso sia nel costo delle prestazioni che offriamo. La sanità del futuro deve partire da un grande cambiamento culturale: mettere il paziente al centro, che per noi significa cure e tecnologie all’avanguardia, specialisti di livello, anche fuori dalle mura ospedaliere, per venire incontro alle esigenze della vita quotidiana sempre più affannata".

Nella Smart Clinic Oriocenter ci sarà un blocco chirurgico per interventi ambulatoriali e un centro laser per la chirurgia refrattiva, novità assoluta nel settore dei centri commerciali.

"Nella nuova Smart Clinic abbiamo innovato l'offerta di diagnosi e cura, inserendo per la prima volta in un centro commerciale prestazioni come la chirurgia ambulatoriale e la chirurgia refrattiva, tradizionalmente disponibili solo negli ospedali -ribadisce Francesco Galli, amministratore delegato Istituti Ospedalieri Bergamaschi-. Questo sforzo economico e organizzativo nasce dalla volontà di rendere sempre più accessibile la sanità al cittadino, in linea con il concept da cui sono nate le smart clinic: non solo visite, ma anche esami diagnostici e prestazioni di alta specialità".

Offerta servizi, dotazioni e partnership

L’offerta si sviluppa su quattro aree: salute e benessere, movimento ed equilibrio, bellezza e benessere, bambini e adolescenti.

Alle specialità mediche tradizionali (endocrinologia, dermatologia, allergologia, oculistica, ortopedia, neurologia, cardiologia, fisiatria e fisioterapia, ginecologia, pediatria, dietologia, flebologia, gastroenterologia, otorinolaringoiatria e roncopatia, pneumologia e medicina, radiologia, Moc ed ecografia - anche senologica e ginecologica - e centro prelievi), si affiancano prestazioni di medical wellness e medical beauty (dalla medicina estetica all’epilazione, con l’uso di laser di ultima generazione a esclusivo uso medico), psicologia, fino a corsi di rieducazione motoria individuale o di gruppo.

"La sala chirurgica -aggiunge Galli- è realizzata con i più alti standard di sicurezza e sterilità richiesti da Regione Lombardia, mentre il centro di chirurgia refrattiva è dotato della piattaforma più completa e innovativa oggi disponibile per questo tipo di interventi, composta da due nuovi laser, un eccimeri e un femtolaser con tecnica, una dotazione tecnologica di primissimo livello frutto della partnership con Zeiss, azienda leader a livello mondiale nel settore delle apparecchiature oftalmologiche. Grazie a questa piattaforma sarà possibile correggere difetti di visione con una nuovissima tecnica mini-invasiva ("Smile") che garantisce risultati ottimali con tempi di recupero immediati per il paziente".

Altra partnership da segnalare è quella con Samsung, in particolare per il percorso di videowall che accoglie e accompagna il paziente durante la sua permanenza nella clinica. Sono disponibili anche tre piattaforme ecografiche di ultima generazione e nuovi strumenti in ambito ostetrico-ginecologico e radiologico, nonché una apparecchiatura RX totalmente digitale a basso dosaggio.

Le maniglie delle porte sono realizzate con materiale antibatterico, resistente nel tempo, in grado di limitare la diffusione di germi e batteri. I pavimenti sono in piastrelle con finitura speciale Active Clean Air & Antibacterial Ceramic, con azione antibatterica e riduzione dei fattori inquinanti.