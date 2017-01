Nuovo look per il centro commerciale Tiare Shopping a Villesse (Go): la divisione "Unit Branding Spaces" della società di comunicazione emiliana Canali&C. ha da poco completato il restyling degli spazi interni della Galleria e della nuova area ristorativa (food court) di questo centro commerciale che è stato il primo sviluppato in Italia dall'attuale IKEA Centres Italia, seguito dalla più recente (settembre 2016) inaugurazione di Roncadelle, anche questa seguita da Canali per quanto concerne la campagna di comunicazione.

Il progetto di Tiare Shopping si basa sul concetto/claim "sharing is better" (letteralmente "condividere è meglio"), nel quale si può leggere uno degli obiettivi di marketing: potenziare il ruolo del centro commerciale come punto di incontro, convivialità e relax, luogo dove trascorrere il tempo libero in compagnia, ma anche polo di attrazione per tutto il territorio che gravita nel bacino d'utenza primario e secondario.

La nuova area ristorazione “Piazza Maravee”, pensata in forte integrazione alla Galleria, composta da un insieme di zone di intrattenimento, promette occasioni di socialità.

Oltre alla ristorazione, concepita con occhio di riguardo per le famiglie, la nuova food court offre spazi gioco liberi e gratuiti per i più piccoli, una zona interattiva dotata di Digital Drawing Bar, un’area per eventi, concerti e presentazioni, e una serie di maxischermi per seguire le grandi manifestazioni sportive.

Lungo le Gallerie sono stati inseriti numerosi salotti per aree tematizzate, con arredi di varie dimensioni: si va dall’area dedicata alla lettura con libri e Ipad consultabili gratuitamente, allo spazio bambini dotato di minipoltrone e schermi per guardare cartoni animati, dai punti informazione per i turisti con monitor dedicati, alla zona musica con poltrone dotate di altoparlanti.

Interventi migliorativi anche sul percorso cliente, con ingressi più accoglienti caratterizzati da rimandi al territorio, segnaletica interna ottimizzata e nuova personalizzazione dei corridoi.

La Unit Branding Spaces di Canali & C. progetta e realizza elementi scenografici e di design per un ampio ventaglio di tipologie immobiliari e clienti, dai centri commerciali alle aziende fino agli spazi pubblici.